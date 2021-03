Embaló-Tigui : ‘’plus personne ne me pose des questions…, je ne me mêle pas’’ (Ahmed Sékou)

Il était le plus mordant face au président bissau-guinéen Umaro Mokhtar Sissoco Embaló qu’il a traité de tous les noms pour avoir ‘’nié un mariage’’ contracté à Dakar avec sœur Tigui Camara. Ahmed Sékou Camara a fini par tourner casaque et ne veut plus qu’on lui pose des questions sur la vie du couple Tigui-Embaló qui a apparemment repris le contact.

« Ma sœur Tigui Mounir Camara est tout d’abord mon aînée et j’ai entièrement confiance en elle et je serai toujours un soutien inconditionnel pour elle. Ce qui s’est passé, on le sait tous et ce qui se passe aujourd’hui également reste entre mari et femme. Donc ce que vous voyez c’est bel et bien ça svp que plus personne me pose des questions sur son couple. Je ne me mêle pas, et je la soutiens car elle est mon sang, et que c’est mon devoir le plus absolu d’être là pour elle Merci pour la compréhension », prévient-il.

Mediaguinee