Emelie à Naité : ‘’vous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler’’

En prenant fonctions ce vendredi, 29 janvier 2021, à la tête du département en charge des Travaux Publics, la nouvelle ministre, Kadiatou Emelie Diaby a rendu un hommage mérité à son prédécesseur, Moustapha Naité pour, dit-elle, les nombreux acquis obtenus.

A l’en croire, des acquis concrets et certains ont été obtenus par le ministre Moustapha Naité et son équipe.

« Je voudrais prendre le temps pour remercier le ministre sortant, mon homologue, Monsieur Moustapha Naité pour le travail qui a été accompli sous son leadership. Grâce à Dieu le Puissant encore une fois, monsieur le ministre, vous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler pour consolider et développer le secteur des transports en Guinée. Maintenant, je voudrais m’adresser à tous les collègues de ce ministère. Je suis fière de me joindre à votre équipe pour apporter mon humble contribution aux réalisations du programme de développement des infrastructures routières. »

