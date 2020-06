Emeutes à Kankan : blessés, arrestations, un média attaqué par les manifestants

Tôt dans la matinée de ce mardi, des jeunes manifestants contre le délestage récurent du courant électrique à Kankan, 2è ville de Guinée ont érigé des barricades au niveau des grands ronds-points de la commune urbaine.

Peu après le début de la manifestation, ces jeunes seront violemment dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de l’ordre puissamment mobilisés.

Selon Mamoudou Kaba, le 2ème porte-parole des jeunes protestataires, trois de de ses collègues -considérés comme des meneurs de la protestation- auraient été pour l’heure arrêtés dont le premier porte-parole l’artiste Beky du Groupe Puissance mandingue.

Aux dernières nouvelles, on parle de plusieurs manifestants blessés et le Groupe Dabo Média (Baobab fm et Fasso TV) dirigé par Taliby Dabo un des militants farouches du parti au pouvoir a fait frais de la colère des manifestants. Nous y reviendrons…

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan