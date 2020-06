Emeutes de courant : Kankan en ébullition !!!

Kankan, la 2è ville de Guinée et bastion du pouvoir est sur des tisons ardents. La capitale de la Haute Guinée réclame de l’électricité. Et tout de suite. Les jeunes manifestants disent avoir été grugés pendant 10 ans et n’en peuvent plus avec les promesses à n’en pas finir. Ce mardi, ils sont très nombreux à avoir du mal à cacher leurs révulsions sur fond de slogans hostiles à EDG. Ils sont dans la rue pour exiger du courant au gouvernement. Face à eux, des forces de l’ordre déterminés à casser leur marche. La situation reste tendue. Photos…

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan