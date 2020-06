Emmanuel Macron rend hommage à Mory Kanté : ”l’Afrique perd un très grand artiste”

Les hommages à l’immense artiste-chanteur guinéen Mory Kanté continuent. Dans un message à son homologue Alpha Condé, le président de la République française Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé au maître suprême de la Kora, décédé le 22 mai dernier à Conakry à l’âge de 70 ans.

” (…) Mory Kanté était un digne représentant de la tradition musicale guinéenne. Il fait partie de ces pionniers qui ont contribué à la diffusion des cultures africaines dans le monde entier. Avec la disparition de celui qui était surnommé “le griot électrique”, la Guinée, le Manding et plus largement l’Afrique perdent un très grand artiste. Son héritage musical perdurera, car ses chansons font encore danser des millions de personnes dans toutes les régions du monde. La nouvelle génération d’artistes guinéens contribuera à faire vivre sa musique et sa mémoire. Je pense notamment à ses enfants Balla et Manamba Kanté ainsi que son beau-fils Soul Bang’s, trois artistes guinéens écoutés au-delà des frontières du pays. (…)”, écrit M. Macron dans sa lettre au président Condé…

Mediaguinee