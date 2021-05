Emouvant témoignage du chef de l’Etat sur Sidiki Kobélé : “il disait à Sékou Touré : ‘’Alpha c’est mon ami’’

Le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, a pris part ce vendredi au symposium de l’écrivain Sidiki Kobelé Kéita. Chagrin dans la voix, le Président Alpha Condé n’en revient pas. Face au Premier ministre et aux membres du gouvernement, aux parents et amis du défunt, il raconte son vécu avec l’homme

« Il est inimaginable qu’il y ait un symposium et que Sidiki Kobelé ne soit pas là. Nous étions des amis d’enfance en France. Sidiki, chaque fois qu’il allait à Paris, il disait à Sékou Touré : ‘’c’est mon ami, moi je vais le voir’’. Quand on se voit, il me dit : ‘’on n’est pas d’accord mais je t’envoie les nouvelles de la famille’’. Quand il retourne, il retourne avec des commissions pour la famille. Donc le seul, parce que dès qu’il me voyait, le PDG disait anti-guinéen. Quand on était jeunes, je me moquais beaucoup de lui parce qu’il aimait se saper. À l’époque, les gens portaient ce qu’on appelle le col glacé. C’est un col que tu mets sur la chemise, ça fait toujours très grand et très élégant. Quand je me vois avec sa fille, je lui dis ‘’et ton père col glacé ?’’ Mais sa fille aussi était à la hauteur. Quand je suis rentré, peu de gens osaient venir me voir. Mais Ami qui était de la police et son amie Adama Dian me rendaient visite régulièrement à Mafanco. Je n’avais pas imaginé que Sidiki allait partir. Nous avons parlé quand ma fille m’a dit que ça ne va pas. Je l’ai appelé, j’ai dis ‘’bon tu vas manger, si tu ne manges pas, moi-même je viendrai demain te donner à manger’’. J’ai demandé au docteur si on peut lui apporter des vitamines, il a dit oui. Et c’est comme ça je suis parti à la fête d’indépendance de la Sierra Leone. J’espérais lui parler le soir, mais quand l’hélicoptère a atterri, j’ai regardé mon téléphone il y avait un message de Dr Sadi m’annonçant sa mort », relate-t-il.

Poursuivant, il a présenté ses condoléances aux membres de la famille du défunt, tout en leur demandant d’être fiers de l’homme.

« Je peux dire à la famille d’être fière de Sidiki Kobelé, parce que sous la première République, oser rencontrer quelqu’un qui est condamné à mort,… Et lui, il ne se cachait pas, il disait à Sékou Touré : ‘’Alpha c’est mon ami’’. Donc je ne pouvais pas ne pas venir. Évidemment, j’aurais souhaité que nous continuions ensemble, mais c’est la vie. Je présente mes condoléances à sa famille et aux gens de Coyah», a déclaré le Professeur Alpha Condé.

À rappeler que Sidiki Kobelé Kéita est décédé le 27 avril dernier, à l’âge de 84 ans.

Maciré Camara