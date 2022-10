Empêché de voyager, Goubhoye de l’UFDG ne portera pas plainte !

Mamadou Aliou Goubhoye Diallo, responsable du pool digital de la communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a été empêché de sortir de la Guinée à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry, hier jeudi 06 octobre, alors qu’il se rendait à Johannesburg, en Afrique du Sud pour participer à une Assemblée Générale du 6 au 9 octobre 2022, sur invitation du Réseau Libéral Africain en partenariat avec la Fondation Friedrich Nauhmann.

De retour à la maison après cet incident malheureux, le jeune politique a accordé une invitation à Mediaguinée pour dénoncer cet état de fait dont sont victimes les Guinéens depuis un certain temps.

Pour commencer, ce proche du président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo est revenu sur les circonstances de l’incident. «Aujourd’hui à 5 heures du matin, je me suis rendu à l’aéroport, je devrais m’embarquer à 8 heures 30 minutes. Donc j’ai fait toutes les formalités et c’est quand je montaiw pour aller vers la salle d’attente, la police des frontières a introduit mon nom dans l’ordinateur et m’a demandé de rentrer dans la salle d’attente. 30 secondes après, il me demande de revenir et a retiré mon passeport et m’a demandé de l’attendre, il est descendu voir ses chefs. Mais quand il partait j’ai déjà vu sur son ordinateur c’est signalé personne non autorisée à sortir. Il est parti ensuite appeler un autre policier. Ce dernier est venu me demander si j’ai un problème, j’ai dit non en ma connaissance je n’ai aucun problème avec quelqu’un. Il m’a demandé si j’ai un surnom, j’ai dit mes papiers sont là vous pouvez tout regarder, ah bon!…» raconte Goubhoye Diallo.

Et de poursuivre: « Il a ensuite appelé leur chef qui est en bas. Il lui a dit de descendre avec moi. Arrivé, lui aussi m’a posé les mêmes questions. Comment est-ce qu’on peut m’empêcher de sortir si je n’ai pas de problème ? J’ai dit que je n’ai aucun problème. Il a poursuivi en me disant nous sommes tous jeunes, je voulais t’aider mais malheureusement j’ai reçu l’ordre d’en haut de ne pas confisquer ton passeport, de ne pas t’arrêter mais de t’empêcher de sortir. Désolé on t’a dit de partir, j’ai dit ok, il n’y a pas de problème je suis rentré chez moi »

À la question de savoir est-ce qu’il a cherché à savoir les raisons de cette décision, M. Diallo dira ceci: «J’ai demandé comme moi je ne sais pas le motif, est-ce que vous pouvez me donner une orientation parce que vous avez l’habitude d’enregistrer des cas pareils? Est-ce que vous pouvez me dire qui contacter pour savoir au moins ce qu’on me reproche ? Il a répondu non, que lui, il a seulement reçu l’ordre de ne pas me laisser sortir »

Pour savoir s’il a décidé de saisir la justice guinéenne, Mamadou Aliou Goubhoye Diallo a indiqué qu’il ne le fera pas et pour plusieurs raisons. « Nous sommes en Guinée, il y a des gens qui ont été assassinés froidement par les forces de l’ordre, il y a eu des plaintes, la justice n’a jamais été rendue pour ces victimes et à leurs familles. Et, moi pour un simple empêchement de voyager, je ne fais rien. Ceci ne va pas changer le cours de l’histoire. Je m’en tiens juste à dénoncer »

Mamadou Yaya Barry