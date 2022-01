Emploi des jeunes: le ministre Béa Diallo lance les journées portes ouvertes

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a procédé ce mardi, 18 janvier 2022, à la bluezone de Kaloum, au lancement des Journées portes ouvertes avec pour thème « Jeunesse au service d’une transition réussie ».

Ce projet lancé en présence de 150 jeunes porteurs de projets venus des 5 communes de Conakry et de l’île de Kassa a pour objectif de créer pendant cette transition un cadre d’échanges entre les jeunes et le ministère de la Jeunesse pour une possible emploiyabilité.

Selon le ministre de la Jeunesse, Lansana Bea Diallo, « l’objectif est d’abord d’avoir un débat sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes et quel avenir on peut mettre en place pour la jeunesse guinéenne à travers et pendant cette transition. Et au-delà de ça, mettre à travers des outils et les partenaires comment est-ce qu’on peut accompagner justement et permettre à ces jeunes d’avoir demain un véritable emploi ». On doit arrêter de croire que l’avenir est ailleurs, a-t-il insisté.

« Aujourd’hui tout, le monde dit que l’avenir est ici. Donc, il faut que ces jeunes croient en leur continent et croient en leur pays plus particulièrement (…) », fait remarquer le ministre Lansana Béa Diallo.

Elisa Camara

+224654957322