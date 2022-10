En accord avec la CEDEAO, les militaires guinéens céderont le pouvoir aux civils en 2025 sans être candidats… (Bogola Haba)

Pour cela, nous disons grand merci au Premier ministre Guinéen Dr Bernard Goumou et son gouvernement ainsi qu’á tous ceux qui ont oeuvré pour la signature de cet accord entre les autorités guinéennes et de la CEDEAO ce 21 Octobre 2022.

De même, nous exhortons tous les Guinéens et tous les Partenaires Techniques et Financiers de la Guinée á soutenir et accompagner cet accord qui est la résultante d’un large consensus national et international récherché á travers des memorandums, des reunions, des assises, des consultations, des concertations, des raports, des débats et des missions multiples en Guinée et á l’étranger.

Nous espérons que les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui se reuniont en Décembre 2022 en conference des chefs d’Etat approuveront et accompagneront également rapidement cet accord pour son application par les parties prenantes á partir de Janvier 2023.

Nous sommes un grand et une grande nation et nous pourrons faire de grands choses dans l’unité.

fndt , Mon Devoir, Ma Patrie.

Keamou Bogola Haba

Cordinateur National du FNDT