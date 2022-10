En colère, les membres du collectif des apiculteurs manifestent devant le Ministère de l’Agriculture

En attente de leur dédommagement depuis près de huit (8) mois, le collectif des apiculteurs, victimes de la grippe aviaire ont tenu un sit-in devant le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ce mercredi 19 octobre 2022.

Au nombre de 111 fermes qui ont subi l’abattage de plusieurs poules, les apiculteurs demandent une indemnisation.

« Nous sommes venus ici pour juste manifester notre mécontentement, notre insatisfaction. Il y a près de 8 mois on est là en train de courir derrière le ministre. Notre devoir c’était de rencontrer le ministre pour aller abattre nos animaux parce qu’on a préféré la santé publique, on a préféré sauver la pauvre population, on s’est sacrifié, on a sauvé d’autres fermes aussi. Et le code nous dit, quand tu déclares l’épizootie, le département a le devoir de venir abattre mais après, ils doivent dédommager, ils doivent indemniser. C’est pour cela nous sommes là, et le ministère ne veut même pas nous rencontrer », déclare Mariame Keita au nom des manifestants, avant de poursuivre :

« On ne veut rien, on demande juste notre droit, l’indemnisation. Et on va taper à toutes les portes jusqu’à ce que le droit nous revienne. On n’a pas besoin des prêts parce qu’on est déjà endettés (…) Et actuellement, il a bloqué tout contact avec nous et vous avez vu comment il nous a rejeté parce que c’est lui qui a la force aujourd’hui », déploré-t-elle.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Mamoudou Nagnalen Barry se trouvant dans son bureau, a décidé de quitter les lieux. Une situation qui a tourné au vinaigre entre les manifestants et le ministre.

En plus, le collectif des apiculteurs, victimes de la grippe aviaire projette de multiplier ses manifestations, en commençant par la Primature.

Mayi Cissé