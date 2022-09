EN DIRECT] Ouverture du procès du 28 septembre -Dadis dans le box des accusés…

Un jour nouveau se lève sur la Guinée. Le pays organise le procès des évènements du 28 septembre qui ont fait plus de 150 morts, des disparus et des femmes violées selon l’ONU. 13 ans après, le procès s’ouvre ce mardi au tribunal ad-hoc, situé dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry. Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte et 3è dirigeant guinéen est dans le box des accusés, tout comme les colonels Moussa Tiégboro Camara, Claude Pivi, le lieutenant Aboubacar Sidiki Toumba Diakité.

