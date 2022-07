En partance pour Dakar « voir son frère », Habib Hann « introuvable »

L’homme d’affaires, président de la SONAG et président du défunt patronat (CNP-Guinée), Habib Hann a été empêché hier mardi à 19h de quitter l’aéroport international Ahled Sekou Toure alors quol etait en route pour Dakar où son frère Ousmane est détenu suite à une plainte du tribunal de Kaloum.

Son avocat Me Salifou Béavogui dit être sans aucune nouvelle de son client.

« Mon client monsieur Habib Hann était en partance pour Dakar. Il est arrivé à l’aéroport hier aux environs de 17 heures, il a fait toutes les formalités. C’est entre temps selon ce que j’ai appris un policier est venu l’interpeller pour lui dire que la police a besoin de lui pour les commodités. Donc, arrivé, on lui a dit qu’il y a une interdiction de sortir du territoire contre lui. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie. Et on lui a retiré ses téléphones. Donc, depuis hier 19 heures jusqu’à l’heure où nous sommes nous n’avons aucune nouvelle de lui. Sa famille et moi nous l’avons cherché dans tous les services de sécurité mais on ne l’a pas vu », a déclaré Me Béavogui au micro de Mediaguinee, ce mercredi 27 juillet.

L’avocat a affirmé même avoir appelé les 3 procureurs de Conakry ainsi qu’un avocat général pour savoir si l’ordre venait de l’un d’entre eux mais d’après toujours Me Salifou Béavogui ceux-ci disent ne pas être informés de cette interpellation de l’opérateur économique.

Elisa Camara

+224654957322