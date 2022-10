Energie : le ministre Seydouba Soumah visite le poste 225 kv d’interconnexion de Linsan

Sur le chemin de retour de la préfecture de Kankan , où il a présidé les 28 et 29 octobre 2022, à la 7ieme réunion interministérielle de concertation Guinée-Mali, Monsieur le Ministre de l’Energie, de l’hydraulique et des hydrocarbures et sa suite ont visité pour la seconde fois en un mois le poste de 225 /30 Kv d’interconnexion de Linsan pour constater l’évolution du chantier.

L’interconnexion en question consiste principalement en la construction d’une ligne de transport d’électricité à 225kv en boucle de 15 postes de transformation de haute et moyenne tension assortie d’un système de dispatching à Kaléta ( en basse Guinée) et à Sambangalou au Sénégal voisin.

Les 15 postes seront placés à proximité des centres de consommation. Ils sont repartis entre les différents pays membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et diviseront la ligne en 16 tronçons qui totalisent 1677 km de long dont 183 km en Gambie, 575 en Guinée, 218km en Guinée-Bissau et 701km au Sénégal

Notez que le poste de 225/30 Kv est bâti sur une superficie totale de 15 hectares situé à 500m au nord-Ouest du centre-ville de Linsan dans la préfecture de Kindia notamment sur la route de l’autre barrage dénommé Garafiri.

La réalisation du poste qui est très avancée et depuis sa nomination au poste stratégique de Ministre de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures, Monsieur Aly Seydouba Soumah multiplie la pression sur les entreprises en charge de sa construction afin qu’elles respectent le délai de livraison qu’elles ont librement données.

Comme on le voit les travaux de Génie-civil et autres évoluent à grand pas dans la mesure où douze bâtiments à savoir huit de dispatching et quatre autres devant servir de logements soldes ingénieurs sont en passe d’achèvements .

Suite à cette visite inopinée du dimanche 30 octobre 2022, Monsieur le Ministre Aly Seydouba Soumah et sa suite ont constaté les avancées suivantes :

sur les 110 massifs à réalisés, il ne reste que six à faire

-les parafoudres sont tous complètement assemblés

-deux des inductances sont à présent finis

Ils ont également noté avec satisfaction l’arrivée de quatre conteneurs de matériels électriques,

-Le montage des jeux de bares a aussi commencé ,

-Dans dix jours , soit le 11 novembre 2022, les massifs au nombre de 225 seront complètement finis .

Avant de prendre la route pour Conakry, Monsieur le Ministre a promis de revenir le 19 novembre 2022 .

Par Aboubacar Sakho

Chef service communication et relations publiques du MEHH