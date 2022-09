Energie: le poste de Boké de l’Interconnexion du Projet Energie de l’OMVG inauguré, ce samedi 

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures organise, ce samedi 03 septembre à Boké la cérémonie de mise en service en Guinée des ouvrages de la ligne d’Interconnexion du Projet Energie de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), en partenariat avec le Haut-Commissariat de l’OMVG.

La cérémonie se déroulera sur le site du poste de Boké, dans le village de Kakoui, sous le leadership du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, président de la transition. Le chef de l’état aura à ses côtés Dr Bernard GOUMOU, Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Selon nos informations, cette ligne électrique d’interconnexion de l’OMVG est composée de près de 3 500 pylônes qui supportent une boucle de 1 677 km de lignes traversant la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal. Elle est segmentée en 16 lots de lignes et comporte 15 postes électriques dont les postes de Mali, Labé, Linsan et son Extension, Boké et l’Extension de Kaléta en Guinée. Également, elle permettra de transporter l’énergie produite par le barrage de Sambangalou ainsi que 30% de la production énergétique du barrage de Kaléta, déjà en fonctionnement en Guinée.

Elisa CAMARA