Energie: le Premier ministre inaugure le poste électrique de Boké

Le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Dr Bernard Goumou, en compagnie de certains membres du gouvernement a procédé, ce samedi 03 septembre, à l’inauguration du poste Électronique de Boké et l’extension du poste de Kaléta. En partenariat avec le Haut commissariat de l’OMVG.

Ce poste Électronique qui se trouve dans le village Kakoui et réalisé par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, (OMVG) permettra à la ville de Boké et aux agglomérations de Kolaboui, Kamsar, Sangarédi et autres d’accéder à l’énergie électrique produite par le Complexe Kalėta – Souapiti.

Le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aly Seydouba Soumah, a déclaré : « Il faut rappeler que le réseau électrique de l’OMVG permettra l’interconnexion avec les autres projets régionaux : TRANSCO-CLSG (Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra-Leone-Guinée); • Guinée-Mali avec la liaison Linsan-Balassa-Fomi;

• OMVS-SOGEM et l’extension de l’interconnexion en Guinée (boucle de Guinée Linsan-Balassa-Faranah-Kissidougou-Gueckédou Macenta-Nzérékoré ».

Cet ouvrage énergétique permettra, a-t-il rappelé « à la ville de Boké et les agglomérations de Kolaboui, Kamsar et Sangarédi etc., d’accéder à l’énergie électrique produite par le Complexe Kalėta – Souapiti et plus tard le raccordement des sociétés minières de la zone (le projet de la côtière) ».

« Cette ligne électrique d’interconnexion de l’OMVG est composée de près de 3 500 pylônes qui supportent une boucle de 1 677 km de lignes traversant la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal. Elle est segmentée en 16 lots de lignes et comporte 15 postes électriques dont les postes de Mali, Labé, Linsan et son extension, Boké et l’extension de Kaléta en Guinée. Également, elle permettra de transporter l’énergie produite par le barrage de Sambangalou ainsi que 30% de la production énergétique du barrage de Kaléta, déjà en fonctionnement en Guinée » à fait savoir, le Haut commissariat de l’OMVG, Lansana Fofana.

Affirmant que les partenaires, avec la BAD en tête, nous ont permis de mobiliser 722 000 000 de dollars pour la réalisation du projet pour les quatre (4) pays membres de l’O.M.V.G notamment: la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie.

Sous son égide, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou de mentionner: » Cette présente cérémonie sera à jamais gravée dans le marbre de l’histoire de la République de Guinée. L’acte que nous posons aujourd’hui, à la veille de l’An 1 de la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité pour la refondation de l’Etat et la rectification institutionnelle s’inscrit en

droite ligne de la politique d’électrification du Gouvernement de toutes les localités de la Guinée. Ce poste constitue un maillon supplémentaire de la politique d’accroissement de l’accès à l’électricité à un coût abordable pour tous dans une Guinée réconciliée, prospère, unie et paisible ».

C’est pourquoi, a-t-il indiqué : »je demande au ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de mettre tout en œuvre

pour que les autres localités de Kolaboui, Kamsar et Sangaredi etc. puissent très rapidement accéder à l’électricité de qualité.

Chères populations de Boké, vous avez longtemps sollicité l’électrification de votre localité. Grâce au CNRD, cela est devenu aujourd’hui une réalité ».

Il a par ailleurs invité les populations de Kakandé en ces termes: « Je vous invite à protéger les installations du poste. Ce bien est public. J’en appelle à votre sens de responsabilité et vous exhorte à vous acquitter des factures de consommation de courant électrique. »

Elisa Camara depuis Boké

+224654957322