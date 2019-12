Enfin ! Bientôt les passeports et visas biométriques délivrés à l’intérieur du pays

L’attente aura duré. L’octroi de passeport va bientôt être dédramatisé en Guinée après plusieurs années de calvaire pour les Guinéens du pays profond. Les décideurs en ont ainsi décidé. A la police, les instructions ont été suivies d’effet. Ils sont en tout 29 fonctionnaires venus des commissariats centraux des communes de Conakry et de l’intérieur du pays qui ont clos récemment une session de formation à la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). Objectif, enrôlement et délivrance des passeports et visas biométriques.

Selon la cellule de communication du Ministère de la Sécurité, la DCPAF opte désormais pour la décentralisation des services de l’immigration dans le but de faciliter aux Guinéens l’obtention des documents de voyage.

Les communes de Ratoma, Matoto et les villes de Boké, Mamou, Kissidougou, Kankan et N’zérékoré sont retenues pour abriter les premiers postes clés d’enrôlement et de délivrance des passeports et visas biométriques.

Le directeur central Lamine Keita a demandé aux agents la fermeté dans la délivrance des documents de voyage. « le sage conseil que je m’en vais vous donner c’est la fermeté dans la gestion des documents de voyage. Quand vous donnez un document de voyage à un étranger, considérez à tout moment que vous pouvez être interpellé pour délit continu. Vous avez suivi les différentes étapes depuis l’interview, l’enrôlement, la numérisation des documents et l’impression. En fonction de votre intime conviction, vous avez la latitude de donner les documents de voyage », dit-il.

Même son de cloche pour le directeur général de la police nationale Ansoumane Camara Baffoé qui a présidé la cérémonie de clôture.

« J’espère que vous allez respecter les consignes que vous avez reçues durant ces quelques semaines d’enseignement. Depuis que nous nous sommes à la tête de la DGPN, nous ne cessons de multiplier les formations et c’est une fierté que des jeunes comme vous fassiez partie de cette première promotion. Faites-en bon usage à votre retour dans vos différents services. »

Fabriqué par la société malaisienne IRIS, le passeport guinéen qui se négocie à 500 000 francs guinéen est encore un luxe pour le citoyen. Et jusque-là, Conakry était la seule zone où se font le dépôt des dossiers et la délivrance des documents de voyage.

Macire CAMARA