Engins agricoles de l’Etat : les détenteurs sommés de les déclarer au plus tard le 28 février prochain

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, à travers un communiqué rendu public ce mardi 22 février 2022, demande aux détenteurs d’engins agricoles appartenant à l’Etat de bien vouloir les déclarer auprès des services de mécanisation au niveau régional et préfectoral au plus tard le 28 février prochain.

« Passé ce délai, toute détention de ces équipements sera considérée comme un détournement de bien public et les auteurs seront poursuivis par les services compétents conformément à la règlementation en vigueur », précise ledit communiqué.

Ci-dessous communiqué