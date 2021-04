ENI de Kankan : les élèves maitres réclament le paiement leurs bourses d’entretien

Après avoir passé près de 6 mois de cours sans même percevoir même un copek, les élèves maîtres de l’école normale des instituteurs de la préfecture de Kankan (ENI), sont sortis du silence ce mercredi, 7 avril 2021. Ils ont battu le pavé dans l’enceinte de leur établissement pour réclamer le paiement immédiat de leurs bourses d’entretien qui tardent jusque là à venir.

Marie Rose Bamba est l’un d’entre eux : « Nous avons trop attendu nos pécules jusqu’à présent rien n’est fait. Donc nous demandons purement et simplement le paiement intégral de nos bourses d’entretien des deux trimestres. Et à l’instant, nous arrêtons le stage et les cours dans toutes les écoles de l’ENI de Kankan jusqu’à gain de cause », dira-t-elle tout haut avant d’appeler ses camarades des ENI des autres préfectures à emboîter le même pas qu’eux.

« Nous appelons les autres étudiants des différentes écoles de l’ENI de faire la même chose afin de réclamer le paiement de nos bourses. Et de nous rejoindre pour réclamer ce droit, nous ne pouvons pas continuer les cours sans être payé », a-t-elle laissé entendre.

Selon le directeur des études de l’ENI de Kankan, des démarches sont en train d’être menées pour alléger la souffrance de ces étudiants qui ont tant besoin de ces sommes pour joindre les deux bouts.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan