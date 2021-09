ENI de Kankan : les élèves-maîtres reçoivent une partie de leur bourse d’entretien

L’opération de paiement des bourses d’entretien tant attendue par les élèves-maîtres de l’école normale des instituteurs (ENI) de Kankan a débuté ce lundi 30 août 2021 au sein même de la dite école.

Il y’a quelques semaines, ces élèves-maitres avaient menacé de partir en grève si leurs autorités de tutelle ne leur payaient pas les deux dernières tranches de leur bourse d’entretien. Mais malgré ce premier versement, ils comptent toujours passer à la vitesse supérieure pour réclamer la toute dernière tranche puisque c’est un seul trimestre qu’ils ont reçu.

« On voit une incapacité de l’Etat, on s’attendait à 6 mois qui s’élèvent à 1 080 000 fg. Maintenant, on nous parle de trois mois l’équivalent de 540 000 fg, cela est décevant. La manifestation est possible si on ne reçoit pas la dernière tranche dans un bref délai », a laissé entendre leur porte parole.

Avec la crise sanitaire et l’augmentation du prix du carburant à la pompe qui ont rendu la conjoncture économique très difficile, ces élèves se plaignent et estiment qu’ils ne sont pas traités au même pied d’égalité que les étudiants de l’université.

« Beaucoup d’entre nous n’ont pas de parents ici et nous devons aux propriétaires de maisons des frais de location. En plus de tout ça, comment nous pouvons se retourner sans cet argent. On a fait le bac au même titre que nos amis étudiants qui sont sortis, pourquoi l’Etat ne nous considère pas ? », s’interrogent-ils.

Nous avons tenté d’avoir la réaction des responsables de l’école normale des instituteurs de Kankan, mais en vain. La paie poursuit son cours même si les élèves demeurent insatisfaits.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan