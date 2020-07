Enlèvement de Soumaila Cissé : l’appel pressant de Diabati Doré à la CEDEAO et l’UA

Jeudi, 3 juillet 2020, il y a exactement 100 jours depuis que l’opposant malien, Soumaila Cissé est enlevé par les jihadistes du Nord Mali. Le président du Rassemblement pour la République RPR, Diabati Doré, ami du chef de file de l’opposition malienne qu’il considère comme une référence politique, a lancé ce jeudi au cours d’un entretien téléphonique avec Mediaguinee, un appel aux grandes organisations internationales dont la CEDEAO et l’UA pour une synergie d’actions en vue de la libération du principal opposant malien, président de l’URD.

‘’Au nom de la liberté, de mon parti, des démocrates et à mon nom propre, je lance un appel solennel à la communauté internationale, à l’UA, à la CEDEAO à une synergie d’actions pour la libération de l’honorable Soumaila Cissé. Ce mal jihadiste étend ses tentacules à travers la sous-région, l’Afrique entière, le monde aussi. Et face à lui, dressons-nous comme un seul homme pour sauver nos vies et notre démocratie’’, a-t-il dit.

Au Mali, la formation politique de l’un des opposants les plus populaires d’Afrique a déjà mis en place une synergie d’actions avec certains partis politique du pays. Une grande manifestation est prévue prochainement pour exiger la libération du chef de file de l’opposition malienne.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57