Ennuis de Bah Oury entretenus ‘’par une main noire proche du palais Sékhoutouréya’’ (Almamy Sékou Soumah, UDD)

Sur son compte Facebook, le responsable de la communication de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) Almamy Sékou Soumah n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire les raisons des ennuis de Bah Oury, président du parti. Pour lui, ‘’cette démarche incohérente qui semble être entretenue par une main noire proche du palais SEKHOUTOUREYA confirme à nouveau le leadership du Président BAH OURY dans sa noble et constante lutte pour la conquête et l’exercice du pouvoir en République de Guinée’’. Réaction…

La cellule de communication de l’UDD a constaté́ non sans regret, par médias interposés, une déclaration inopportune de Monsieur Jean Bienaimé HABA relative à une probable destitution du Président BAH OURY à la tête de l’Union pour la Démocratie et le Développement « UDD ».

Le refus de l’UDD et son leader de participer au double scrutin largement contesté du 22 mars dernier et la décision concertée du parti d’appartenir au FNDC seraient à l’origine de cette prise de position de l’un des fondateurs de l’UDD.

Cette démarche incohérente qui semble être entretenue par une main noire proche du palais SEKHOUTOUREYA confirme à nouveau le leadership du Président BAH OURY dans sa noble et constante lutte pour la conquête et l’exercice du pouvoir en République de Guinée.

En effet, force est de reconnaître que l’avènement du Président BAH OURY à la tête de l’UDD a suscité́ beaucoup d’espoirs chez l’immense majorité des Guinéens. En seulement 9 mois, il a réussi à conquérir la majorité silencieuse qui s’est emparée avec enthousiasme de l’idéal UDD comme alternative crédible dans le cadre de l’élection présidentielle de 2020.

Cher Jean Bienaimé HABA, vous avez absolument le droit d’être en contradiction avec une décision du Parti et/ou son leader, et, je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Président BAH OURY est démocrate dans l’âme. Cependant, vous avez aussi le devoir en tant que responsable, de respecter la discipline du parti surtout quand il s’agit de la préservation des acquis démocratiques de notre pays.

C’est pourquoi, tout en respectant votre opinion, je vous invite à la circonspection et au sens élevé de responsabilité dans cette démarche qui risque d’entamer gravement votre avenir politique. Car, ceux qui essayent de vous manipuler ont déjà trahi leur nation et se retrouvent aujourd’hui du mauvais côté de notre histoire commune.

Il vous revient d’assumer pleinement en toute responsabilité le choix que vous avez bien voulu porter librement sur le Président BAH OURY. Car, la maîtrise de soi permet d’écarter toute forme de manipulation mentale.

Cher frère, Votre démarche ne surprend guère l’opinion nationale, car nul n’ignore aujourd’hui que le Président BAH OURY fait peur par sa constance et son intégrité qui restent encore des denrées rares dans l’engagement politique en Guinée.

Vous savez autant que moi, que, face aux intérêts égoïstes, BAH OURY a choisi la Guinée et les Guinéens, il a consacré sa vie à la transformation profonde de la société Guinéenne et rassurez-vous, il reste imperturbable face à cette énième tentative de déstabilisation.

Abstenez-vous de céder à la manipulation qui risque de vous conduire tout droit vers l’égarement.

Almamy Sékou SOUMAH, Responsable de la communication de l’UDD