Enrôlement des électeurs : ‘’dans toute la France, il n’y a eu que 500 guinéens qui ont été recensés’’ (Sidya Touré)

Devant ses militants samedi dernier, le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Sidya Touré a déploré le faible taux de recensement des guinéens de l’étranger par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Selon l’ancien Haut représentant du chef de l’Etat, lors de son séjour en France, il a été constaté que parmi les milliers de guinéens qui vivent sur le territoire français, seulement 500 ont eu le privilège d’être recensés.

« J’étais à Paris, je suis rentré hier. Dans toute la France où il y a des milliers de guinéens, il n’y a eu que 500 personnes qui ont été recensées », a déclaré Sidya Touré.

« A cela maintenant, il faut ajouter l’enrôlement des mineurs. Mais quand vous interpelez la CENI, le président, Salifou Kebé raconte des choses qu’on ne comprend pas. Il dit, on a pris des dispositions dans la mesure où rien à changer. En plus de ça, on vous dit nous avons acquis le matériel qui va permettre d’annuler les mineurs sur le fichier, ce n’est pas vrai. C’est faux, c’est un mensonge. Ce matériel n’a jamais été acquis par la CENI… »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22