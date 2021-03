Etablissement des passeports : bientôt 2 centres à Conakry et 8 à l’intérieur du pays”

Lors d’une conférence de presse animée par les différents Directeurs Généraux de la police guinéenne, ce mardi 9 mars 2021, dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Contrôleur Général de Police et Directeur Central de la police des Frontières Lamine Keïta, a annoncé la mise en place de deux (2) Centres déconcentrés d’enrôlement et de délivrance des passeports biométriques à Conakry et de huit (8) centres à l’intérieur du pays et sept (7) autres centres à l’étranger.

Aujourd’hui, dit-il, « force et de constater dans certaines communes de Conakry, notamment la commune de Ratoma, on est en train de créer un poste fixe d’enrôlement et de délivrance de passeports à ce niveau. On a fini la construction des locaux et présentement on a fini d’installer les équipements, on est en train d’installer les systèmes de transfert des données électroniques, à partir du centre d’enrôlement jusqu’au centre d’établissement des passeports sis à Coléyah. Ensuite, il y a la commune de Matoto qui est prévue et c’est au niveau du Commissariat Central de Matoto. »

Et d’ajouter : « À l’intérieur du pays, nous avons retenu toutes les régions administratives du pays (N’Zérèkoré, Faranah, Kankan, Kindia, Mamou, Labé, Boké) et la grande ville de Kissidougou. Quand vous prenez un citoyen qui va quitter N’Zérèkoré pour venir à Conakry faire son passeport, non seulement il y a les contraintes liées à son voyage mais les fatigues qui sont là. »

Pour finir, le Directeur central de la police des Frontières a rappelé ceci : « À l’étranger ça, c’est effectif. On avait commencé cette procédure-là depuis 2018, parce que le chef de l’État a demandé, plus jamais aucun ne quittera l’étranger pour venir faire un document de voyage. Quand vous calculez le déplacement, le billet, le coût, etc… pour venir payer 500 mille pour venir faire un document de voyage, c’est vraiment contraignant. Ça ne s’explique pas. On a créé des postes d’enrôlement dans certains pays qui regorgent de beaucoup des Guinéens…Progressivement, on part avec 7 pays jusqu’à ce que les 42 représentations diplomatiques consulaires de la République de Guinée vont être pourvues de centres d’enrôlement et de délivrance des passeports à l’extérieur du pays…Et dès la fin de ce mois, les 7 pays étrangers qui sont retenus vont être opérationnels », a-t-il rassuré.

Mamadou Yaya Barry