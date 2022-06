Enseignement: 30 formateurs de l’ENPETP bénéficient d’une série de formation à Conakry

Les jeunes formateurs de l’École Normale des Professeurs d’Énseignement Technique et Professionnel ont bénéficié d’une série de formation sur le renforcement des capacités. Cette formation qui s’étendra sur trois semaines a pour thème «la pédagogique ».

À en croire les cadres du département de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ces formateurs seront outillés sur la planification des leçons, le déroulement des leçons et l’évaluation. Le démarrage des activés a eu lieu ce lundi 27 juin 2022, au Centre National du Perfectionnement à la Gestion (CNPG) dans la commune de Dixinn.

Venu au nom du ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Zaïnoul Abidine Barry, conseiller en charge des questions d’enseignement technique et de la formation professionnelle au ministère du même nom a, après avoir donné le coup d’envoi, tenu à clarifier que cette formation fait partie des priorités de Son Excellence M. le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya

Il s’agit de doter la Guinée de formateurs qualifiés et compétents, dit-il. « Donc c’est ce que le ministère est en train de mettre en œuvre pour doter l’École Normale des Professeurs d’Énseignement Technique et Professionnel (ENPETP) de jeunes professeurs compétents. Et tout cela à-travers l’accompagnement des partenaires comme le PRODEG qui appuie cette initiative là. Ce besoin, il existe, nous avons constaté sur le terrain, auprès des nos Institutions de formation, que nos formateurs sont vieux et le départ à la retraite aussi a beaucoup impacté nos institutions. Et les jeunes formateurs qui restent ont beaucoup besoin de formation, de renforcement des capacités. Donc cette série de formation vient répondre à ces besoins là », a-t-il précisé, avant de se retirer.

Présent sur les lieux, le Directeur Général de l’École Normale des Professeus de l’Enseignement Technique et Professionnel de Guinée (ENPETP), Abdoulaye Diallo, a pour sa part profité de l’occasion pour remercier leurs partenaires techniques et financiers dont le PRODEG et rappeler que cette série formation qui débute aujourd’hui a été lancée bien avant qu’il ne prenne fonction au niveau de l’ENPETP.

« Cette formation est d’une extrême importance. Comme vous le savez, le CNRD a lancé une nouvelle dynamique, une nouvelle vision qui consiste vraiment à redynamiser l’enseignement technique et professionnel en République de Guinée. Et cette formation rentre dans ce cadre […] Ils sont au total une vingtaine de personnes à former, ça va se dérouler en 3 semaines et le thème général c’est la pédagogie. La première semaine, c’est la planification des leçons, la deuxième c’est le déroulement et la troisième et dernière semaine ça va être l’évaluation », explique le directeur général de l’ENPETP.

Poursuivant, il dira ceci: « Il y a des techniques particulières quant à la planification. Ne s’aventure pas n’importe qui et n’importe comment un formateur ou comme professeur de l’enseignement technique et professionnel. Cela va faire qu’on ait de plus en plus de formateurs qui, en amont, ont pu disposer des compétences renforcées. Avant, il suffisait d’être diplômé dans une thématique pour qu’on vous déploie dans le réseau de l’enseignement technique comme enseignant et aujourd’hui on est en train d’aller de plus en plus dans une dynamique où on assume des capacités en amont avant de déployer les enseignants dans le réseau », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry