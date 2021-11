Enseignement : l’ANAQ annonce la publication des résultats provisoires des évaluations de l’année 2020/2021

L’autorité nationale d’assurance qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche scientifique (ANAQ-GN) à travers son secrétaire exécutif a tenu ce samedi, 06 novembre 2021, un point de presse pour faire l’état des lieux de l’évaluations des programmes dans les institutions d’enseignement supérieur du pays depuis 2018.

L’objectif de l’évaluation des programmes est d’établir une assurance qualité des programmes dans les universités publiques et privées du pays.

Selon Kabinet Oularé, depuis 2018, l’ANAQ a procédé à trois évaluations.

« La situation générale des évaluations, depuis 2018 à nos jours, nous avons procédé à trois évaluations. Nous avons procédé aux évaluations pilotes 2018-2019, là il y avait 11 programmes qui étaient candidats. On les a appelés programmes pilotes et à l’issue du processus, cinq (05) programmes avaient été accrédités. L’année suivante, 2019-2020, nous avons également procédé à des évaluations. Environ 71 programmes ont été retenus et nous avons procédé aux évaluations. La dernière en date, notamment l’évaluation 2020 -2021, nous n’avons pas proclamé les résultats mais le processus suit son cours. Globalement, à date, nous avons passé au peigne fin près de 153 programmes dans nos institutions. Nous avons évalué 153 programmes et 11 institutions d’enseignement supérieur en ce qui concerne leur habilitation à délivrer un diplôme », a indiqué Kabinet Oularé, le secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN

Selon lui, la pandémie du Covid-19 a affecté les travaux d’évaluation de l’année 2020 – 2021, raison pour laquelle, les résultats ne sont encore disponibles. Mais il assure que le processus est dans sa phase finale.

« Suite à la pandémie du Coronavirus, nous devons reconnaître que le processus d’évaluation a pris du retard à cause des difficultés que les institutions ont à mobiliser des ressources humaines et financières. Qu’à cela ne tienne, étant donné que nous avons élaboré un bureautique selon notre manuel de gestion des procédures d’assurance qualité, un manuel et une procédure pour pouvoir évaluer dans le temps et dans les délais, les différents programmes. Nous avons lancé notre appel à manifestation d’intérêt toujours au mois d’octobre et le processus prend fin en juillet. Il peut y avoir des variations comme c’est le cas de cette fois-ci, à cause de cette pandémie, nous étions obligés de revoir le délai mais étant donné que le chronogramme existe, nous pouvons expliquer pourquoi il y a eu du retard par rapport à nos évaluations parce qu’en assurance qualité, il faut documenter toutes les procédures. Mais nous sommes à la fin du processus. Autrement dit, tous les rapports d’auto-évaluation sont rendus. Les experts ont fait les visites de terrain et les experts ont élaboré leur rapport d’évaluation externe. Donc, nous sommes à la phase finale d’échanges, des avis de non objection des programmes par rapport à l’avis des experts », a longuement expliqué le secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN avant d’annoncer la publication des résultats provisoires des évaluation de l’année 2020 – 2021 par le conseil scientifique qui siègera du 17 au 20 novembre.

« nous allons remettre nos mémoires de proposition qui retracent toutes les informations liées à ces évaluations afin que le conseil scientifique se prononce sur les résultats d’évaluation. Donc, nous pensons que le 20 novembre, très probablement, nous allons proclamer les premiers résultats. Et ces résultats une fois publiés, peuvent faire l’objet d’appel et de recours ; donc, les programmes qui ne sont pas d’accord avec la décision du conseil scientifique peuvent faire appel et ces appels peuvent être étudiés et une suite peut être donnée à ces appels lorsque les appels sont élaborés selon le format qui existe dans notre manuel de gestion des procédures d’assurance qualité. A la fin de tout le processus, les résultats définitifs vont être programmés et des attestations d’accréditation seront remises aux lauréats et un arrêté ministériel va consacrer les institutions à délivrer des diplômes de qualité. Le processus prend fin par ces deux livraisons importantes, c’est-à-dire l’attestation d’accréditation qui est délivrée pour une durée de 5 ans alors que l’habilitation est délivrée pour une durée de 10 ans », a ajouté Kabinet Oularé.

D’après lui, les programmes et les institutions doivent se soumettre à des évaluations régulières à défaut de quoi, leurs accréditations peuvent être retirées.

Le secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN a saisi l’occasion pour annoncer le lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour l’accréditation des programmes et l’habilitation des institutions d’enseignement supérieur de la Guinée pour le compte de 2021 – 2022. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre à travers une plate-forme de l’ANAQ-GN.

Sadjo Bah