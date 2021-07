Enseignement professionnel : 1913 candidats dont 1123 filles passeront les examens de sortie

Selon la statistique livrée par Aly Kaké inspecteur régional par intérim de l’enseignement technique de la formation professionnelle de l’emploi et du travail de Kankan, ce sont au total 1913 étudiants dont 1123 filles qui passeront les examens nationaux de sortie au compte de l’enseignement technique et professionnel dans la région de Kankan:



« Au compte de la session 2021, nous allons présenter 1913 candidats dont 1123 filles et femmes pour l’ensemble de la région administrative de Kankan, répartis en cinq (5) centres d’examen dont quatre dans la commune urbaine de Kankan et un (1) dans la commune urbaine de Siguiri », livre t-il.



Pour les épreuves pratiques au compte de ces examens nationaux de sortie, tous les matériels d’examen sont en place, rassure Aly Kaké : « Nous avons reçu le calendrier des examens. Cette année, les examens pratiques qui vont se dérouler du 09 au 21 juillet et les examens théoriques du 22 au 27 juillet 2021. Les programmes d’enseignement ont été pratiquement bouclés puisque le programme qui était le plus faiblement accompli, atteignait les 95% d’exécution. J’ajoute aussi que nous avons reçu les fournitures d’examen et tout le monde est prêt », a-t-il martelé.



Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan