Enseignement professionnel : le ministre Lansana Komara réceptionne les équipements de 4 ERAM

Les quatre (4) écoles régionales des arts et métiers (ERAM) construites grâce au financement du fonds saoudien seront opérationnelles dès la rentrée scolaire prochaine. Ce jeudi, 11 juin 2020, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Komara en compagnie du secrétaire général de son département a réceptionné le premier lot des 40 containers remplis d’équipements de ces dites écoles construites respectivement à Boké, Siguiri, N’zérékoré et Labé.

Selon le Directeur général de l’entreprise ‘’DYNAMIC AGRO-INDUSTRIE’’ en charge du contrat d’équipement de ces ERAM, cette réception par le ministre constitue une phase très importante qui vient d’être franchie.

« Nous venons d’honorer une grande partie de nos engagements qui est celle de payer ces équipements pour les envoyer en Guinée. Ce, malgré la pandémie (Covid-19). Il reste de les acheminer dans lesdites écoles, les installer et de former les formateurs. Comme vous le voyez, dès après cette réception, les containers seront automatiquement acheminés vers les différentes écoles. Je voudrais pour finir rassurer le ministre et ses collaborateurs que tous nos engagements seront respectés dans le délai contractuel », dira entre autres Aissa Mohamed.

Visiblement content de l’arrivée de ces équipements, le ministre Komara a tenu a remercié l’entreprise contractante qui, selon lui, continue de d’honorer ses engagements.

« Ces équipements que vous voyez sont destinés à la formation dans les écoles régionales des arts et métiers de Boké, Labé, Siguiri et N’zérékoré. Comme vous l’avez vu, ce sont des équipements de dernière génération pour le bonheur des jeunes guinéens. Le Président de la République, Pr Alpha Condé s’est toujours impliqué pour la formation des jeunes guinéens. Et voilà encore l’une des preuves. Les équipements sont arrivés et dans un bref délai ils seront tous installés par l’entreprise. Et les formateurs vont venir de l’extérieur pour former nos formateurs. C’est après cela que nous allons procéder à l’ouverture prochaine de ces écoles régionales. A partir du moment où ces équipements sont en Guinée, ils seront installés d’un moment à l’autre dans les différentes écoles. Et naturellement, ces écoles vont s’ouvrir à partir de l’ouverture prochaine. »

Poursuivant, il dira que le coût total du financement de ces quatre (4) ERAM s’élève dans les environs de 30 millions de dollars y compris les équipements.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30