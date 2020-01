La grève des enseignants pilotée par le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) d’Aboubacar Soumah risque de connaître un coup de froid. Le puissant syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) se désolidarise du mouvement et dit ne pas être concerné par la grève annoncée demain jeudi, 9 janvier…