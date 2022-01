Enseignement supérieur: les grandes annonces de Diaka Sidibé, après les manifs des étudiants de Gamal et Sonfonia

Suite aux manifestations des étudiants des universités de GAMAL et de l’UGLC-SC, pour réclamer des moyens de transport et des laboratoires dont entre-autres, la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, accompagnée des responsables de son département, a effectué une visite de terrain ce week-end sur les chantiers de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

L’objectif de cette visite est de «faire un état des lieux du niveau d’avancement des travaux de construction des laboratoires, des amphithéâtres et autres infrastructures s’y trouvant. Elle a également visité les autres bâtiments délabrés ainsi que les salles de classe et amphithéâtres vétustes de cette université.



Poursuivant, Mme la Ministre a, au nom du Chef de l’Etat, le colonel Mamadi DOUMBOUYA, exprimé «l’engagement du département à prendre toutes les dispositions pour la finalisation de ces travaux dans un meilleur délai. A noter que les équipements de laboratoires de biochimie déjà disponibles seront installés et la formation des formateurs débutera dès ce mois de février »

La visite de terrain s’est effectuée en présence du PDG du Groupe Guicopres, entité en charge d’une partie des travaux de construction, de rénovation et d’extension, mentionne la note du Service Communication et Relations Publiques/MESRSI.

Mamadou Yaya Barry

622266708