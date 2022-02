Enseignement supérieur : quatre promotions de l’UGLCL baptisées Elise Koïvogui

L’Université Général Lansana Conté -Lambanyi (UGLCL) a procédé à la remise de diplômes à ses étudiants sortants, samedi 19 février dernier, à Conakry. Quatre promotions portent désormais le nom de Elise Koïvogui.

Réagissant sur sa page Facebook, Elise Koïvogui se dit être « touchée et honorée » par le choix porté en elle parmi tant d’autres personnes.

« Aujourd’hui samedi 19 Février 2022 j’ai pris part à la cérémonie de remise de diplômes des étudiants sortant de l’Université Général Lansana Conté – Lambanyi (UGLCL).

Un fait particulier m’a profondément touché : les promotions de 5ème Génie civil, de 6ème architecture, de 6ème Génie Informatique, de 2ème et 3ème Géo Mine ont été baptisées: PROMOTION ÉLISE KOIVOGUI.

Oui oui, comme vous, je n’y ai pas cru au prime abord…. Parmi tant de devanciers, leur choix s’est porté sur ma modeste et quasi silencieuse personne. Je suis à la fois touchée et honorée. Merci et félicitations pour l’accomplissement! », a écrit Elise Koïvogui.

Elle invite les entrepreneurs à ouvrir les portes de leurs entreprises aux étudiants des promotions susmentionnées.

