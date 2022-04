Enseignement technique : Alpha Bacar Barry réceptionne 4 tracteurs et des accessoires pour les ENAE

En prélude à la campagne agricole 2022, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a reçu ce mercredi 13 avril de son homologue de l’agriculture et de l’élevage, quatre (04) tracteurs et leurs accessoires pour les Ecoles Nationales d’Agriculture et d’Elevage (ENAE) du pays.



L’action consiste à faire participer les ENAE dans la campagne agricole à travers la pratique et surtout inciter les élèves de ces écoles à produire ce qu’ils mangent.

« Les étudiants de ces écoles n’ont pas l’habitude de faire la pratique avec les engins modernes. C’est le premier besoin que nous avons comblé. Le second, c’est que ces écoles sont situées sur des zones de production et nous continuons de façon très aberrante à leur envoyer de la nourriture, y compris le riz importé de Thaïlande. Nous voulons annuler cette tendance et pouvoir permettre à ces élèves de produire ce qu’ils mangent. Cela provoque déjà un petit soulagement sur le budget national. Donc, si le ministère de l’Agriculture nous permet d’équiper ces ENAE, nous pouvons leur apporter des contrats de performance pour que ces ENAE produisent non seulement ce qu’elles mangent ; mais aussi, participent à la campagne 2022 », a indiqué Alpha Bacar Barry.

Pour le ministre de l’agriculture et de l’élevage, ces quatre tracteurs constituent un départ pour doter les ENAE de matériels

« Nous allons concentrer nos efforts sur ces ENAE et ces quatre tracteurs constituent un départ. Dans les semaines et mois à venir, l’Etat va fournir encore plus d’efforts. Ce que nous attendons de ces écoles, ce sont des contrats de performance et de s’assurer qu’elles ont été performantes avec les premiers tracteurs », a souligné Mamoudou Nagnalen Barry.

Sadjo Bah