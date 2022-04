Enseignement Technique : des cadres du département en formation sur la gestion managériale au CNPG  

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), l’Unicef, le programme décennal de l’éducation de Guinée (PRODEG), le fonds commun de l’éducation (FCE), le Budget d’affectation spécial (BAS) a procédé ce lundi 04 avril, au lancement d’un atelier de formation en gestion managériale pour les cadres de son département. Le lancement de l’atelier s’est déroulé au centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG).

Le secrétaire général du ministère de l’enseignement technique qui a présidé le lancement de dudit atelier a indiqué qu’il s’inscrit dans le cadre des actions de refondation de l’Etat, notamment celle de la formation des ressources humaines à travers de nouveaux outils et de modules de gestion managériale pour qualifier le système éducatif guinéen.

Youssouf Boundou Sylla, secrétaire général du METFP

« Depuis l’entrée en fonction du nouveau ministre appliquant les instructions strictes du président de la république, du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, les actions basées sur la refondation de l’Etat sont menées çà et là. Et parmi ces priorités, la formation, l’innovation de nos infrastructures ou de nos équipements constitue la cheville ouvrière. Qui parle de formation, parle de l’avenir. Il y a de nouveaux outils en matière de gestion managériale qui sont disponibles. Beaucoup de nouveaux modules existent pour pouvoir former des cadres en vue d’atteindre des objectifs, ceux de qualifier le système éducatif guinéen. L’atelier qui se tient au CNPG prouve à suffisance l’importance que les nouvelles autorités accordent à la formation. Aux cadres ici présents, j’inviterai chacun à s’investir efficacement pour qu’au sortir de cet atelier de formation, vous puissiez être outillés en vue de rendre productif vos services respectifs. A l’issue de cette formation, nous osons croire que les cadres qui ont suivi cette formation puissent être efficaces dans leurs services respectifs, surtout que la productivité en dépend. Il faut avoir des cadres outillés pour les permettre d’être productifs dans les services, divisions, sections et autres directions », a déclaré Youssouf Boundou Sylla, secrétaire général du METFP.

En cours de rénovation grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers, le centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG) va abriter cet atelier de formation. Penda Touré rassure que grâce aux équipements performants du centre, les cadres pourront bénéficier de nouvelles méthodes de management.

Penda Touré, directrice générale du CNPG

« Monsieur le secrétaire général, je sais pertinemment que cette activité occupe une place prioritaire dans votre agenda. Il s’agit bien sûr de la formation des ressources humaines. Dès votre prise de service au département, vous avez clairement affiché votre volonté de donner un souffle nouveau à nos méthodes de gestion. Ce changement de paradigme ne peut s’opérer que par la formation des femmes et des hommes qui gèrent le système d’enseignement technique et de formation professionnelle. C’est pour cette raison, vous n’avez ménagé aucun effort pour redonner à notre centre de perfectionnement, un cadre de travail décent. Le CNPG doté de salles et d’équipements performants servira dorénavant à outiller nos gestionnaires des nouvelles méthodes de management », a souligné Penda Touré, directrice générale du CNPG avant de solliciter la rénovation complète du centre.

Pour accompagner le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les partenaires techniques et financiers ont débloqué 11 millions d’euros pour la mise en œuvre une partie du programme pour l’éducation.

Hassimiou Diallo

« La contribution a été de mettre des ressources du partenariat mondial pour l’éducation de l’Unicef, de l’AFD pour appuyer le ministère de l’enseignement technique au même titre que les autres ministères, c’est-à-dire le MEPUA et l’enseignement supérieur pour mettre en œuvre une partie du programme décennal pour l’éducation. Et aujourd’hui, nous sommes réunis pour assister à cette cérémonie de lancement de formation en management parce que qui dit management, dit bonne gestion quelque part et bonne utilisation des ressources (…). Le coût global pour cette première phase du PRODEG, l’enseignement technique bénéficiera d’un financement de 11 millions d’euros. Contribution de l’AFD, du partenariat mondial pour l’éducation et de l’Unicef. C’est sur un fonds global de 62 millions et la part de l’enseignement technique sera de 11 millions d’euros », a précisé Hassimiou Diallo, en charge du suivi du fonds commun de l’éducation.

L’atelier de formation des cadres du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle se tiendra du 04 au 15 avril, au centre national de perfectionnement à la gestion.

Sadjo Bah

625016669