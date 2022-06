Enseignement technique et formation professionnelle : 3 754 candidats affrontent les examens de sortie dans la région de Kindia

Les premières épreuves de l’examen de sortie au niveau de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont été lancées ce lundi 6 juin 2022, dans la commune urbaine de Kindia. Cette année, ils sont au total 3.754 candidats à passer les examens de sortie dans la région dont 2026 candidats au niveau de Kindia centre.

C’est le gouverneur de la région administrative de Kindia qui a procédé au lancement des premières épreuves des examens de sortie ce lundi.

Selon le tout nouveau inspecteur régional de l’éducation de Kindia, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens.

« Depuis presque toute cette année 2022, nous étions dans le cadre de l’organisation de cet examen. Au mois de février, on a fait des statistiques et cela nous a permis de planifier les centres, connaître le nombre de surveillants, le nombre de correcteurs. Et, vers le mois d’avril, on nous a autorisé, on est venu nettoyer le centre. On a fait des notes de services, attiré l’attention des surveillants et des candidats et les derniers jours, on a eu de séries de réunions avec les chefs de centres pour enfin échanger autour des règlements intérieurs d’un examen crédible. Et aujourd’hui, on a respecté un quota entre 25 à 30 candidats par salle pour deux surveillants. Nous avons sensibilisé les candidats et surveillants pour le respect des différentes règles établies », a expliqué Mamadou Barry.

Pour ce responsable de l’éducation technique et de la formation professionnelle, l’Etat doit beaucoup orienter les étudiants dans des filières techniques et professionnelles qui selon lui peuvent assurer le développement du pays : « Le développement d’un pays ne passe pas par la formation des universitaires seulement. C’est seulement en Guinée qu’on peut voir que tout le monde s’intéresse à aller à l’université mais puisqu’il n’y pas d’emplois, nous sommes obligés de revenir vers les écoles professionnelles, là où ils peuvent trouver de l’emploi. C’est pour vous dire qu’il y a plusieurs opportunités mais au delà de tout ça, avec la nouvelle politique gouvernementale, ça, je félicite cette politique. Avant, dès que tes études finissent, tu te demandes comment je serai employé mais actuellement, il y a des formations en entreprenariat », a-t-il ajouté.

A noter que ces examens se déroulent du lundi 06 au jeudi 9 juin 2022. La pratique démarrera le lundi 13 juin prochain.

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia

