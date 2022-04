Enseignement technique et formation professionnelle : des cadres du département formés pour servir de SAF

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) en collaboration avec le ministère du Budget et Expertise France a organisé à l’intention de ses cadres non postés, une formation sur la gestion des finances publiques pour servir dans les services administratifs et financiers (SAF) qui relèvent du département. La démarche consiste à qualifier le secteur de l’éducation en général et celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en particulier dans la gestion des fonds publics.

Pour le chef du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, l’objectif final est de rendre l’administration plus optimale, transparente, efficiente dans la gestion des finances publiques.

Alpha Bacar Barry, le METFP

« Nos écoles ont un déficit de qualification dans la gestion des fonds qui leur sont alloués. D’un autre côté, nous avons un vieillissement de notre personnel et nous avons donc décidé de prendre à l’intérieur du personnel non posté, des personnes qui ont un profil en économie et en finance et faire une requête au niveau du ministère du Budget pour que ces personnes soient formées, outillées et déployées dans nos écoles, nos centres de formation professionnelle et nos EPA pour servir de SAF. La démarche est une démarche de qualité parce que le ministère du Budget nous a affectés des formateurs et des évaluateurs de qualité qui ont passé du temps avec ces SAF et ce n’est que le début. Ça nous permettre d’entamer un processus de formation continu. L’objectif final, c’est de déconcentrer l’administration et la rendre beaucoup plus optimale, beaucoup plus efficiente et transparente dans la gestion des finances publiques », a déclaré Alpha Bacar Barry

Spécialiste de la gestion des finances publiques, le ministère du budget a assuré avec Expertise France la formation des cadres non postés du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre du Budget indique que ladite formation consiste à doter les cadres du METFP d’outils de gestion de finance publique. Moussa Cissé souligne que la responsabilité des cadres formés sera désormais engagée dans la gestion des fonds publics.

Moussa Cissé, ministre du Budget

« Le ministère de l’enseignement technique, un des secteurs de l’éducation bénéficie d’un financement de l’AFD qu’on appelle le fonds commun de l’éducation. Ce fonds commun de l’éducation était utilisé pars des gens qui ne sont pas qualifiés. Ce sont des enseignants qui, au lieu d’être dans les classes étaient des gestionnaires d’un fonds public. Maintenant, pour engager la responsabilité de ces gestionnaires de fonds public, nous avons décidé en relation avec mon homologue de l’enseignement technique de voir des cadres qui sont affectés à son ministère et qui sont non postés, procéder à une sélection rigoureuse, les former, les doter d’outils de gestion de finance publique pour que leur responsabilité soit désormais engagée dans la gestion des ressources (…). Donc, il fallait les former en toute transparence pour que demain, lorsqu’il y a une inspection, ces gens ne puissent pas nous dire qu’ils ne sont pas formés pour ça », a indiqué Moussa Cissé, le ministre du Budget.

Alpha Ousmane Diallo, formateur d’Expertise France

Alpha Ousmane Diallo, formateur au compte d’Expertise France souligne que la formation des gestionnaires des ressources du budget d’affectation spéciale tient à cœur les bailleurs de fonds d’où ce projet pilote de renforcement des capacités : « Notre constat premier était que tous les gestionnaires de fonds étaient des enseignants. Alors qu’ils devaient être en classe, ils sont devenus des comptables de fait (…). C’est un projet pilote de renforcement des capacités des cadres dans la gestion économique et financière du pays, surtout dans le secteur de l’éducation. Nous avons fait cette option de former des jeunes professionnels et l’AFD tient fortement à ce que les cadres qui vont gérer les ressources du budget d’affectation spéciale soient bien formés (…). C’est dans ce cadre que nous avons fait un premier pas dans le recrutement et la formation des SAF qui vont gérer les ressources du budget d’affectation spéciale financées par les bailleurs de fonds », a-t-il mentionné.

Du 23 au 31 mars, quinze (15) cadres non postés du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont été outillés pour servir dans les services administratifs et financiers relevant du département. Ce vendredi 1er avril, des satisfécits ont été décernés aux cadres formés.

« Cette formation nous permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion à travers la performance des formateurs pour le poste de SAF (…). Désormais, nous sommes convaincus d’être bien outillés pour assurer avec vivacité notre nouvelle fonction de SAF partout où besoin se fera sentir. Les 15 SAF par ma voix s’engagent à bien gérer les fonds qui seront mis à notre disposition dans l’intérêt de la nation », a conclu la porte-parole des cadres formés.

Sadjo Bah

