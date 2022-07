Enseignement technique et formation professionnelle : des cadres du département outillés en planification

Dans le cadre du renforcement de capacité de son capital humain, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a procédé ce mardi 19 juillet, au lancement d’un atelier de formation en planification pour ses cadres relevant des services centraux, des EPA et des services déconcentrés, à travers le programme décennal de l’éducation en Guinée (ProDEG).

Le secrétaire général du département qui a présidé la cérémonie indique que ledit atelier est organisé pour non seulement pour combler le déficit au sein des services centraux, des EPA et des services déconcentrés du département mais aussi d’outiller les cadres afin d’éviter des retards dans la planification et la réalisation des projets.

Youssouf Boundou Sylla, SG du METFP



« Cet atelier est une manière de renforcer de façon continue les capacités de nos agents des services déconcentrés, les EPA et aussi les services centraux. Vous n’êtes pas sans savoir le rôle primordial que joue la planification dans le processus de réalisation des activités d’un projet donné. Avec le programme décennal, on a compris qu’on a des carences à combler au niveau des services non seulement déconcentrés, des EPA et des services centraux. Une manière pour nous de soigner ces carences, c’est d’organiser des activités de genre pour pouvoir renforcer les capacités afin de les permettre d’être opérationnels et éviter tout retard dans les planifications et la réalisation des activités. Le renforcement du capital humain comme l’a toujours dit monsieur le ministre dans ses discours, occupe une place extrêmement importante dans les priorités que se fixe le département. Pour nous, avec le déficit qui se présente au sein du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle devient une nécessité impérieuse pour nous pour non seulement combler le vide qui existe mais aussi pousser les cadres à se remettre en cause et avoir des outils les permettant d’être opérationnels », a expliqué Youssouf Boundou Sylla, secrétaire général du METFP.

Les participants issus de différents services du département vont bénéficier des outils partagés par le programme décennal de l’éducation en Guinée (ProDEG) afin de pouvoir formuler les termes de référence pour pouvoir commencer toute planification.



« En fait, le constat a été qu’aujourd’hui, les ministères en charge de l’éducation et de la formation ont un besoin de renforcement de capacité en matière de planification et de budgétisation. Donc, au niveau du secrétariat technique de coordination de pilotage, nous avons élaboré des outils qu’on est entrain aujourd’hui de partager avec les bureaux de stratégie et puis les structures de mise en œuvre de ce programme décennal. A l’issue de cette formation, nous souhaiterions qu’ils s’approprient de ces outils. Une feuille de route a été élaborée, un canevas de reporting a été aussi élaboré et un canevas de rédaction des termes de référence du contexte et justification de l’activité, de l’objectif de l’activité, des objectifs spécifiques des résultats attendus et puis de la budgétisation ont été élaborés pour les aider à formuler les termes de référence et pour pouvoir commencer la planification », a souligné Oumar Sy du ProDEG.

Batourou Condé, DG du BSD du METFP

La directrice générale du bureau de stratégie et de développement du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle estime qu’à l’issue de l’atelier : « C’est de faire en sorte que nos futures activités, nos futurs projets puissent être réalisés dans les règles de l’art. Dans le cadre du ProDEG, les partenaires viennent en aide aux secteurs de l’éducation. Ils mettent en place un fonds commun qui contribue de la même façon que le budget de l’État au développement du secteur de l’éducation. Ce budget, une fois qu’il est mis à disposition, on nous demande de planifier. On a un financement là et c’est nous planifions les activités. Donc, cet atelier de formation permet de faire en sorte que ce financement soit bien utilisé », a indiqué Batourou Condé.

L’atelier se tiendra du 19 au 22 juillet, au centre national de perfectionnement de Guinée (CNPG) et regroupe des cadres issus des services centraux, des EPA et des services déconcentrés.

Sadjo Bah

