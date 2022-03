Enseignement technique et formation professionnelle : le METFP et Rio Tinto Simfer signent un accord de partenariat en faveur du CFP de Beyla

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) et la société minière Rio Tinto Simfer ont signé ce jeudi 31 mars, un accord de partenariat pour soutenir le centre de formation professionnel (CFP) de Beyla. L’accord s’inscrit dans le cadre de la formation et du développement des compétences des jeunes de Beyla et de la région.

Le soutien technique et financer de Rio Tinto Simfer au CFP de Beyla, construit il y a cinq ans par la société minière, permettra d’augmenter sa capacité d’accueil, de le doter en équipements et surtout former chaque année et dès la prochaine rentrée scolaire, 200 jeunes guinéens dans divers domaines liés aux métiers des opérations minières et dans d’autres secteurs.

« Nous avons des centres de formation professionnel que nous ferons à la fois faire monter en puissance et en qualité. C’est tout l’objet de la signature de cet accord. Il s’agira pour la rentrée prochaine du mois de septembre, d’augmenter les capacités d’accueil du CFP de Beyla, de doter ce CFP d’équipements modernes pour pouvoir former des jeunes de Beyla. On va monter en puissance en terme de capacité d’accueil. 200 apprenants par an bénéficieront de cette formation. C’est un début et j’espère que ce partenariat va faire tache d’huile et appeler d’autres opérateurs de la région à nous rejoindre pour construire ensemble un réseau de formation de qualité », a déclaré Alpha Bacar Barry, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le partenariat scellé entre le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et Rio Tinto Simfer intervient quelques après la signature d’un accord-cadre tripartite du projet de Simandou.

Le directeur général de Simfer indique que grâce à la formation professionnelle, des perspectives vont s’ouvrir à la jeunesse pour travailler dans divers domaines parce que selon lui, il y aura beaucoup d’activités connexes à côté de l’exploitation minière.

« Il est très important que le projet de Simandou soit le projet de tous et qu’il reçoit le support de chacun. Et cela commence en particulier par la formation professionnelle parce qu’on sait que même une immense ne peut pas créer un nombre infini d’emplois. Il y aura bien sûr du travail direct et du travail indirect mais on va toujours arriver à un seuil de saturation. Mais grâce à la formation professionnelle, nous ouvrons des perspectives pour toute la jeunesse qui va travailler peut-être dans d’autres domaines parce qu’il y aura beaucoup d’activités connexes autour de la mine, par exemple l’agri business. Aujourd’hui, nous faisons donc un pas en avant le CFP de Beyla. Nous avions, il y a cinq ans construit ce centre et nous l’avons remis au gouvernement guinéen. Aujourd’hui, nous nous inscrivons additive qui vient vraiment renforcer d’une part le corps des enseignants, qui va passer à 40, qui va doter le centre d’équipements qu’il n’a pas aujourd’hui. Dès septembre, on va multiplier le nombre d’étudiants par quatre. Nous allons passer de 30 à 120 et dès l’année prochaine, à plus de 200 », a déclaré Géraud Moussarie, directeur général de Simfer.

D’après lui, l’accord de partenariat signé entre le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et Rio Tinto Simfer est initialement un partenariat de cinq (05) ans qui pourront s’étendre sur plusieurs autres années.

Sadjo Bah

625016669