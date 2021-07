Enseignement technique et professionnel : 3474 candidats dont 1992 filles affrontent l’examen de sortie dans la région de Kindia

Les épreuves théoriques pour les examens de sortie de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ont été lancées ce jeudi 22 juillet 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Dans la région administrative de Kindia, ils sont au total 3474 candidats dont 1992 filles qui cherchent à obtenir leurs diplômes de fin du cycle.

C’est dans la grande cour de l’ENI de Kindia que ces épreuves théoriques ont été lancées sous la haute autorité de madame la gouverneure de Kindia. Ces examens se tiendront durant 4 jours. “Depuis le 9 juillet de ce mois, nous avons lancé les épreuves pratiques et aujourd’hui nous venons de lancer les épreuves théoriques dans nos différents centres. Cette année, nous avons dans l’ensemble, 3474 candidats dont 1992 filles répartis dans 11 centres pour 277 surveillants dans la préfecture de Kindia. Plusieurs dispositions sont prises pour la bonne réalisation de cet examen. Ces examens se tiendront pour 4 jours.”, a dit Mohamed Cissé, l’inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de l’Emploi de Kindia.

Pour une bonne continuité de ces examens techniques et professionnels, l’inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de l’Emploi de Kindia revient sur dispositions prises: “ D’abord, la tolérance zéro reste de mise. Elle demeure de rigueur. Nous avons conseillé aux candidats d’adopter un comportement sérieux. La phase de formation est terminée, c’est la phase d’évaluation finale. Nous aimerions connaître leurs valeurs intrinsèques. Que chacun travaille pour soi-même, un travail individuel. Pour les surveillants, ils ont été rencontrés hier et les conseils ont été prodigués pour la bonne tenue de cet examen. Ils fouillent systématiquement les candidats, le téléphone n’est accessible même pas dans la cour du centre à plus forte raison dans la sale. Et aucune documentation n’est admise.”, dit-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10