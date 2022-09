Enseignement technique : le CNPG et CETYM International signent un partenariat pour renforcer les capacités des cadres des secteurs public et privé

Sous la présidence de Alpha Bacar Barry, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a procédé ce mardi 06 septembre, à la signature d’une convention de partenariat entre le centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG) et SETYM International.

Le DG du CNPG et le PDG de CETYM signent la convention de partenariat.



Ladite convention de partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des cadres guinéens des secteurs public et privé, dans les domaines de passation de marché, gestion de projet, management et organisation, bonne gouvernance et développement durable.

Pour Alpha Bacar Barry, la convention permettra de redynamiser les activités du CNPG qui selon lui était le fleuron de la formation continue en Guinée.

Alpha Bacar Barry, ministre de l’ETFP

« Nous avons entamé des démarches et signé aujourd’hui avec le premier partenaire du CNPG qui est CETYM International. D’autres partenaires vont suivre dans les prochaines semaines mais, nous avons voulu cette fois cibler et travailler avec des cabinets qui ont une signature internationale et qui ont justement l’expertise nécessaire pour accompagner le CNPG dans son développement. C’est qu’avec le CNPG, il y aura la co construction de programmes de formation de certification à l’attention des cadres du secteur public mais aussi, du secteur privé. Donc, le CNPG renait de ses cendres et on est très fier. Si nous voulons que l’enseignement technique et la formation professionnelle survive, il faut qu’il puisse faire preuve de prestation de qualité. Et pour cela, il faut aller chercher les meilleures pratiques ainsi que les meilleures structures ailleurs », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Le directeur général du CNPG, signataire de la convention a souligné l’importance du partenariat scellé avec SETYM International, institution forte d’une expérience de 35 ans dans le domaine du renforcement des capacités.

Mohamed Condé assure que les formations délivrées par SETYM International et qui seront assorties de certification internationale vont répondre aux besoins de l’administration, des secteurs public et privé.

Mohamed Condé, DG du CNPG



« Le ministère a assigné l’objectif au CNPG de faire participer un plus grand nombre de cadres du pays à des formations spécialisées de haut niveau. C’est dans ce cadre que nous avons inscrit dans nos axes stratégiques, la diversification du partenariat avec des institutions et des organismes de formation de renommée internationale. Ce protocole d’accord que nous venons de signer avec SETYM International va nous permettre de co organiser des formations assorties de certification internationale au profit des cadres des secteurs public et privé. Les formations qui sont proposées par SETYM International sont assorties d’accréditation professionnelle délivrée conjointement avec l’école des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Ce seront des formations qui vont répondre aux besoins de l’administration et aussi des organismes public et privé », a souligné Mohamed Condé, directeur général du CNPG.

Larbi Bennouna, le président directeur général de SETYM International au Canada s’est réjoui de la renaissance du partenariat entre son institution qui forme des cadres africains et notamment des guinéens depuis environ 35 ans et le CNPG.

Larbi Bennouna, PDG de CETYM International Canada

« On a travaillé avec le CNPG au début des années 90 mais la relation avec la Guinée a toujours continué parce qu’on continue de recevoir des participants guinéens dans nos centres de formation ces dernières années. Et là, c’est le partenariat CETYM – CNPG qui est mis à jour. Et on est très très content que ce partenariat puisse renaître. A court terme, c’est de dérouler un programme de formation très rapidement en faveur des cadres guinéens d’ici la fin d’année, un programme important de formation. A moyen terme, c’est que CETYM et le CNPG puisse organiser des formations à l’échelle nationale pour les cadres venant de tout le pays et même de la sous-région », a conclu Larbi Bennouna, PDG de CETYM International Canada.

Selon les termes du contrat, la convention de partenariat signée entre le CNPG et CETYM International porte sur une durée de trois (03) ans renouvelables par tacite reconduction.

La cérémonie de signature s’est déroulée dans les locaux du METFP, en présence du ministre, du directeur général du CNPG, des cadres du département, du PDG de CETYM International et ses collaborateurs.

Sadjo Bah

