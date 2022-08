Enseignement technique : le département lance le recensement biométrique de son personnel et des apprenants

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a lancé ce jeudi 25 août, un recensement biométrique de son personnel et qui sera élargi aux apprenants des institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle du pays.

L’opération vise à collecter les données biométriques des apprenants et du personnel du ministère afin de maitriser les effectifs et pour une meilleure planification.

Alpha Bacar Barry indique que le recensement biométrique permettra d’avoir les données de gestion des ressources humaines du département, le recrutement et l’affectation d’enseignants.

« C’est dans le souci d’apporter de la transparence dans la gestion des ressources humaines. Au niveau de l’administration publique nous avons été instruit formellement par le président de la transition, chef de l’Etat, ainsi que par le premier ministre, chef du gouvernement de mettre tout en œuvre pour la maîtrise des effectifs. Dans le domaine de l’éducation, cela à tout son sens parce que ça permet, d’avoir les données de gestion des ressources humaines, mais aussi de planifier le recrutement de nouveaux enseignants et d’affectation des enseignants. Bref, cette opération de recensement biométrique va nous permettre à la fois d’être dans l’ère du temps. Donc, d’être dans le digital, d’embarquer l’essentiel des données collectées dans des plateformes différentes, soit de gestion des ressources humaines, mais aussi de gestion du flux des infrastructures. Et aussi, cela nous met dans une perspective de planification correcte », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Plus loin, le ministre explique que la biométrisation permettra aussi à son département de mieux gérer les infrastructures des institutions d’enseignement technique et de la formation professionnelle à travers le pays.

« Pour bien gérer une infrastructure, il faut aussi bien gérer les personnes qui occupent ces infrastructures. Et collecter les données biométriques nous permettra d’avoir une certaine exactitude dans les prévisions et dans les planifications d’occupation des infrastructures. Il y a aussi la problématique de la promotion et de la qualification du personnel enseignant. Si on doit prévoir des formations les prochaines années, il faut qu’on sache exactement le niveau d’études des enseignants, de notre personnel d’administration et cela nous permet comme je vous l’ai dit d’avoir un outil de planification efficace », a-t-il ajouté.

Mise en place pour collecter les données biométriques de l’ensemble des apprenants des institutions de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, l’opération va durer un mois et pourrait être prorogée.

« Cette opération va durer pour un premier temps, 30 jours et nous aviserons de la pertinence de proroger. Il faut dire qu’à la base, cet outil a été mis en place pour collecter les données biométriques des apprenants, il ne s’agit pas seulement du personnel du ministère de l’enseignement technique, mais aussi de l’ensemble des apprenants. De l’ensemble des apprenants des 68 institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle du ministère », a conclu Alpha Bacar Barry.

Sadjo Bah

