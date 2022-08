Enseignement technique : le directeur national du numérique à l’intérieur du pays pour présenter Parcours Pro Guinée

Le directeur national du numérique de l’enseignement technique et de la formation professionnelle Hamidou Diallo est depuis quelques jours en tournée à l’intérieur du pays.



L’objectif du périple de Hamidou Diallo est de présenter, former des agents sur le terrain, mettre en place des points focaux pour permettre aux apprenants de s’orienter, de s’inscrire, de se réinscrire sur la plateforme Parcours Pro Guinée et faire le diagnostic sur les infrastructures informatiques dans les centres d’apprentissage.

« La sortie dans les différentes régions a un double objectif : Présenter la plateforme Parcours Pro Guinée, former les agents sur le terrain (inspecteurs et responsables des écoles privées), mettre en place des points focaux (assistance techniques pour aider les apprenants à s’inscrire sur la plateforme). Nous avons distribué des tablettes aux différents clubs parcours qui sont répartis dans les différents points focaux : CFP de Mamou, Labé, Dalaba et Pita.

Faire l’état des lieux des infrastructures informatiques dans les différents centres de formations, d’où mon passage à Tolo ainsi que dans les différentes écoles professionnelle des préfectures. Le but est de voir comment intégrer les TIC dans l’enseignement Technique. L’audit de l’existant me permettra de mettre en place un schéma directeur informatique qui permettra de lancer la mise en place opérationnelle de la stratégie de Digitalisation de la direction nationale du numérique dans l’enseignement Technique », a expliqué Hamidou Diallo.

Dans la région de Mamou, le directeur national du numérique dans l’enseignement technique indique que le gouverneur de ladite région « a apprécié le geste et s’est surtout réjouit de notre mission dans la région. Il a remercié le ministre Alpha Bacar Barry pour tout ce qu’il est en train de mettre en place pour que le Ministère de l’enseignement Technique et de la formation professionnelle soit une vraie locomotive pour l’émergence économique de la Guinée ».

Après la région de Mamou, le directeur national du numérique dans l’enseignement technique et sa délégation sont à Kindia, ce vendredi.

Sadjo Bah

