Le Parlement ratifie un accord de prêt de 230 millions d’euros pour la construction d’une quarantaine d’infrastructures 

Le parlement guinéen a ratifié ce vendredi 05 juin 2020 un accord de prêt de 230 millions d’euros pour la construction en Guinée d’une quarantaine d’infrastructures scolaires pour le compte du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet accord a été signé en 2019 entre le gouvernement guinéen et la société Palumbo Group. Ce prêt est à rembourser sur 31 ans avec un taux d’intérêt de 5% pour la société. Dans l’accord, 36% du montant global ont été accordés à la Guinée sous forme de don.

Toutefois, cet accord de prêt n’a pas fait l’unanimité dans les rangs des députés. Plusieurs d’entre eux ont voté contre. C’est le cas de Mamadou Baadiko Bah qui trouve incompréhensif qu’une société au capital de moins de 50 millions d’euros puisse faire un don des 36% de 230 millions d’euros.

Cet accord prévoit la construction de 8 écoles régionales de santé, 8 infirmeries des ERAM, 8 centres multimédias, une école nationale d’agriculture et d’élevage à Mandiana, 10 centres d’application primaire et secondaire dans plusieurs communes rurales, 2 centres professionnels dans les préfectures de Mamou et Lola, 8 inspections régionales d’enseignement technique et la rénovation ainsi que l’extension des CFP de Donka, Ratoma et Matoto.

Thierno Sadou Diallo