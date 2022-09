Enseignement technique : l’ENPETP et l’ACFAM signent un partenariat pour former les enseignants en art culinaire

Dans sa quête de l’excellence, le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel (ENPETP) a signé ce lundi 05 septembre, une convention de partenariat avec l’académie culinaire de France, antenne Maroc (ACFAM). L’objectif est de former les enseignants de l’ENPETP en art culinaire et de la gastronomie.

Pour le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ce partenariat permettra de développer dans les écoles professionnelles une filière cuisine, hôtellerie, restauration pour que les guinéens profitent non seulement des emplois qui seront créés dans le secteur mais aussi de créer leurs entreprises.

« C’est pour à la fois développer la filière de formation des formateurs en art culinaire au sein de cet établissement. C’est un EPA qui a pour rôle de former les formateurs et développer aussi toute l’ingénierie pédagogique de l’enseignement technique. Nous pensons qu’avec le développement socio-économique de la Guinée, il est important que l’on puisse dans nos écoles développer une filière cuisine, hôtellerie, restauration pour pouvoir préparer nos compatriotes à occuper les emplois qui seront créés dans ce domaine mais aussi, créer leurs propres entreprises. C’est avec beaucoup de plaisir que l’ENPETP a signé cette première convention. Nous sommes à la quête de l’excellence, c’est pour ça que nous sommes allés chercher une institution qui a plus de deux siècles d’existence pour pouvoir développer cette expertise au niveau local », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Vu la sous qualification de la main d’œuvre dans le secteur, le chef du département a indiqué que la formation sera élargie au secteur privé.

« Le secteur est un secteur considéré comme un secteur sinistré par une main d’œuvre sous qualifiée. Nous avons donc décidé d’associer le secteur privé à cette formation des formateurs. Le secteur privé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, donc les écoles privées vont bénéficier de cette formation mais aussi, le secteur privé tout court. Donc, ceux qui sont les promoteurs des restaurants, d’hôtels, etc…vont pouvoir bénéficier de cette formation », a indiqué Alpha Bacar Barry.

Pour le directeur général de l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel, l’enjeu du partenariat est de transformer les diversités culturelles guinéennes en richesse et en arts culinaires. Abdoulaye Diallo estime que l’ACFAM va booster le secteur qui est très peu développé en Guinée.

« L’accord qu’on vient de signer avec l’Académie culinaire de France, antenne du Maroc marque la volonté, la vision que l’on a pour aller de l’avant. Une académie qui a presque deux ans d’existence est une académie qui ne peut que nous tirer de l’avant dans un domaine qui n’est pas très développé en république de Guinée qui est le domaine de l’art culinaire. C’est vrai qu’on a une diversité culturelle mais, transformer ces diversités culturelles en richesse culinaire, en arts culinaires, il y a un défi à ce niveau. Il y a des qualifications à avoir, des compétences à avoir et c’est tout l’enjeu de l’accord que l’on vient de signer avec l’Académie culinaire de France antenne Maroc », a souligné Abdoulaye Diallo, directeur général de l’ENPETP.

Et d’ajouter plus loin : « Les personnes qui sont concernées dans le cadre de ce protocole d’accord sont d’abord et avant tout, les formateurs du système public. Mais, on va aussi toucher les formateurs du privé. Toutes les personnes qui embrassent déjà la carrière de la cuisine, de la restauration, de la pâtisserie, des services de cuisine et de l’hôtellerie vont jouir des bénéfices de ce partenariat. Nous allons très prochainement lancer une communication à grande échelle qui va ouvrir des candidatures pour un certain nombre de personnes. Il sera précisé dans cette communication, le nombre de personnes que nous visons dans un premier temps ».

Rachid Souid, Chef cuisinier et membre de l’académie culinaire de France antenne Maroc s’est réjoui de la signature du partenariat avec l’enseignement technique et de l’ouverture prochaine d’une académie culinaire France antenne Guinée, qui sera le deuxième du genre en Afrique.

Il soutient qu’à travers ce partenariat, des guinéens seront formés en arts culinaires, en nouvelles techniques de la gastronomie.

« Je suis très ravi d’être aujourd’hui en Guinée pour ouvrir la deuxième antenne africaine. La première a eu lieu au Maroc, au mois de juin. Aujourd’hui, on a posé la première pierre avec monsieur le ministre pour une future antenne d’académie culinaire France antenne Guinée et procéder à la formation des jeunes dans les arts culinaires, pour les nouvelles techniques de la gastronomie, partager le savoir faire des grands chefs internationaux », s’est réjoui Rachid Souid avant de préciser : « C’est d’aller travailler cette cuisine guinéenne d’abord avec les guinéens pour la rendre assez professionnelle. Aujourd’hui, il y a des techniques qu’il faut apprendre et qu’il faut appliquer sur sa cuisine locale. Et c’est ça notre objectif. C’est de partager ces techniques là avec les futurs candidats ».

A l’issue de la cérémonie, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a été décoré par l’Académie culinaire France antenne Maroc.

