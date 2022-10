Enseignement technique : les épreuves du concours d’accès lancées sur tout le territoire national

Le concours d’accès aux écoles d’enseignement technique et formation professionnelle a démarré ce lundi 24 octobre sur toute l’étendue du territoire national. Le chef de cabinet du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé le lancement des premières épreuves, à l’Ecole Nationale de Secrétariat d’Administration et de Commerce (ENSAC).

Dans une brève allocution, Alpha Kourouma a tenu à encourager les différents candidats et les a invités au sérieux durant le déroulement des épreuves.

Alpha Kourouma, chef de cabinet du METFP



« Au nom du ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, je tiens à vous souhaiter bonne chance. Et surtout, soyez sérieux et sereins dans ce que vous allez faire », a déclaré Alpha Kourouma qui a par ailleurs loué les efforts du président de la transition qui selon lui ne cesse de ménager des efforts pour relancer le secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Cette année, plus de 20 000 candidats qui se sont inscrits via la plateforme Parcours Pro Guinée affrontent le concours sur toute l’étendue du territoire national. Un succès selon le chef service examen de l’enseignement technique.

Sékou 2 Camara, chef service examen de l’enseignement technique



« C’est la première fois que les candidats s’inscrivent en ligne. Le début a été difficile pour les candidats mais, ils se sont habitués. Et aujourd’hui, nous avons battu le record, nous sommes dans les 20 842 candidats inscrits sur toute l’étendue du territoire national. Avec l’inscription en ligne, je vous assure que les 20 842 sont des dossiers propres et équivalent à la valeur de chaque candidat », a indiqué Sékou 2 Camara, chef service examen de l’enseignement technique.

Selon Abdourahmane Diallo, l’inspecteur régional de l’enseignement technique pour la ville de Conakry, plus de 7 000 candidats dont 480 pour l’ENAM, 18 pour engins lourds et deux (02) pour l’ENATEF sont soumis aux épreuves en ce premier jour, dans la région de Conakry.

Ce lundi 24 octobre, les candidats de l’ENAM et ceux d’engins lourds sont soumis aux épreuves de Français, Mathématiques et Physiques. Ceux de l’ENATEF en Français et en sciences naturelles.

Le concours d’accès aux écoles d’enseignement technique et de formation professionnelle prendront fin le dimanche 30 octobre sur toute l’étendue du territoire national.

Sadjo Bah