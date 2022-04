Son nom était lié à l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP). En poste depuis février 2015, l’ancien ministre des Guinéens de l’étranger sous Sékouba Konaté, Lucien Guilao n’est plus à la tête de cette importante structure du Ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya l’a remplacé mardi après plus de sept ans de gestion par Lancinè Camara. Intégralité du décret👇