Enseignement technique : Mamadi Doumbouya institue des bourses d’études et d’entretien dans les institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle publiques

Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a institué à travers un décret, des bourses d’études et d’entretien dans les institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle publiques.

Le même décret précise que la bourse d’études autorise l’apprenant à suivre gratuitement les cours dans les filières d’orientation disponibles dans les institutions d’enseignement technique et de formation professionnelle publiques.

Le décret indique que la bourse d’entretien est une assistance financière allouée sous conditions au bénéficiaire, pour aider à couvrir certains besoins fondamentaux : transport, restauration, hébergement et fournitures.

Par ailleurs, le décret fixe les conditions d’obtention des bouses d’études et d’entretien.

Conditions d’obtention, de renouvellement et de suppression de la bourse d’études

Pour obtenir la bourse d’études, il faut être de nationalité guinéenne ; admis au concours ou sur titre dans l’une des institutions publiques d’enseignement technique et de formation professionnelles. L’apprenant devra satisfaire les modalités d’inscription au début de l’année scolaire et suivre régulièrement les cours.

La bourse d’études est renouvelée chaque année sur la base des résultats obtenus par l’apprenant lors des sessions théoriques et pratiques. Elle est supprimée en cas de deux redoublements successifs, deux mois d’absence non justifiée, exclusion de l’apprenant à la formation, violation délibérée du règlement intérieur de l’école.

Conditions d’obtention, de renouvellement et de suppression de la bourse d’entretien

Pour bénéficier de la bourse d’entretien, il faut remplir les formalités d’inscription au début de l’année scolaire et suivre régulièrement les cours. Pour les apprenants en 1ère année, il faut être admis sur concours ou sur titre dans l’une des institutions publiques d’enseignement technique et de formation professionnelles.

La bourse d’entretien est renouvelée chaque année sur la base des résultats scolaires obtenus par l’apprenant lors des évaluations théoriques et pratiques. L’apprenant perd le bénéfice de la bourse d’entretien s’il redouble une fois ou se fait exclure du programme de formation, s’il accuse deux mois d’absence non justifiée aux cours ou encore s’il viole de manière délibérée le règlement intérieur de l’école.

Le montant de la bourse d’entretien est mensuellement versé à l’apprenant. Ce paiement peut être effectué par voie électronique sur le compte de l’apprenant.

La bourse mensuelle d’entretien est fixée comme suit :

Les écoles de santé : 150 000 Gnf

Autres filières : 150 000 Gnf

Les Écoles nationales d’agriculture et d’élevage (ENAE) 200 000 Gnf

Les Écoles nationales des eaux et forêts (ENATEF) 200 000 Gnf

Le Centre d’Études environnementale durable (CEED) 200 000 Gnf

Les Écoles régionales d’arts et métiers (ERAM) 200 000 Gnf

Les Écoles normales d’instituteurs (ENI) 250 000 Gnf

Sadjo Bah