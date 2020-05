Grosse prise des hommes du colonel Moussa Tiégboro Camara en cette période de ramadan. Les services spéciaux ont arraisonné vendredi à Enta un entrepôt de plus de 25 conteneurs de poulets et viande pourris. Le proprio de cet entrepôt, qui refuse de se présenter, revendait cette marchandise avariée aux citoyens. Le procureur a été saisi par le directeur des services spéciaux et les enquêtes sont ouvertes.