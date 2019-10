Enterrement avorté des victimes des manifs : ‘’ça relève de la décision politique pure’’ (Sidya Touré)

Sidya Touré est très en colère contre le gouvernement qui a ‘’refusé à cause d’une autopsie en cours’’ de restituer les corps des victimes des manifestations organisées par le front national pour la défense de la constitution (FNDC).

Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) qui s’exprimait ce mercredi, dans l’enceinte de la morgue de l’hôpital Ignace Deen où se trouvent les corps, explique que la décision du gouvernement de ne pas restituer les dépouilles est une décision purement politique.

« Les informations qu’on nous a adonnées, c’est qu’hier à 17 heures, tout était prêt, les corps étaient disponibles, il ne restait que les rapports d’autopsie à signer et que cela pouvait être fait à n’importe quel moment. Ce qui se passe aujourd’hui, relève de la décision politique pure », a-t-il dit, tout en soutenant que cela est en lien avec l’accueil annoncé pour le président Alpha Condé.

« On doit avouer que simplement, on veut faire un montage pour recevoir Alpha Condé, des militaires habillés en civil, avec des milliards de francs guinéens. Mais ce qui se passe aujourd’hui n’est pas une manifestation du FNDC, c’est un enterrement, il faut avoir un peu de respect. Mais on a l’impression aujourd’hui que le respect ne signifie rien. En tout cas quand il s’agit de ce gouvernement, tout est possible. On doit avouer que nous sommes vigilants par rapport à cela », a ajouté l’ancien haut représentant du président Alpha Condé, avant de parler d’une déshumanisation de la vie politique guinéenne.

« On ne peut pas déshumaniser la vie politique guinéenne à ce point. Un enterrement chez nous, dans notre culture, c’est quelque chose de sacré. C’est notre dernière demeure à tous. Ces jeunes enfants ont été tués dans des conditions abominables, le fait de leur rendre hommage aujourd’hui, de les enterrer correctement, même si on est membre du gouvernement, on peut avoir un peu d’humanité et se dire qu’on ne peut pas faire certaines choses », ajoute-t-il.

Thierno Sadou Diallo

