Entrepreneuriat Jeune : ‘’à partir de rien, on peut devenir quelqu’un si on veut » (Mamady Kader Traoré, jeune entrepreneur)

L’Entrepreneuriat jeune est au cœur des priorités politiques, car c’est un moyen de favoriser la compétivitè et l’emploi. Les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d’emploi.

C’est dans ce cadre que notre correspondant a rencontré le jeune entrepreneur Mamady Kader Traoré, qui est devenu aujourd’hui un entrepreneur dans le domaine du shopping et de l’Élevage.

Diplômè en administration des Affaires, Mamady Traoré est le directeur général Adjoint de l’entreprise ETRACAN, propriétaire de la ferme avicole FAK et de la boutique de prêt-à-porter Kader Fashion.

Parlant de sa petite histoire dans les affaires, il précise en ces termes : « Depuis ma tendre enfance, jai toujours opté pour l’entrepreneuriat, c’est à dire chercher du projet. En 2011, après mes études, pour joindre les deux bouts, jai mis en place un groupe de révision dans certains lycées de Coyah. C’est ce qui m’a permis d’avoir une somme de 360.000 fg et cette somme est longtemps restée avec moi, jusqu’à mon départ pour les vacances à N’Zèrèkorè. Au retour pour Conakry, j’ai payé 3 bidons d’huile rouge que jai revendu, avant de me lancer dans la vente des produits cosmétiques. Je voyais toujours les choses en grand », a-t-il confié.

Encore plus loin, il précise : « Après plusieurs années dans les produits cosmétiques et avec le concours de certains amis, nous avons eu l’idée de mettre en place une entreprise dans le domaine de l’aménagement des terrains et de l’assainissement des lieux publics, dénommé Etracan. Avec beaucoup de courage et d’abnégation, jai eu un bon départ,qui m’a permis de me lancer dans l’élevage de la ferme avicole et la vente des habits prêt-à-porter d’où la création de FAK et Kader Fashion. »

A l’endroit de la couche juvénile, il explique : « A partir de rien, on peut devenir quelqu’un si on veut. Donc, je demande à mes amis jeunes de se donner la main afin de relever le défi pour devenir de vrais leaders dans l’entrepreneuriat jeune. »

A l’endroit de l’Etat, Mamady Kader Traoré, souligne : « Notre problème, c’est au niveau des oeufs où l’Etat a délivré une licence à des Turcs qui importent des œufs et c’est devenu une perte pour nous et ça tue l’élevage guinéen. On demande à l’Etat de nous aider pour que cette licence soit annulée et la mettre à la disposition des éleveurs locaux (Guinéens). »

Kalidou Diallo