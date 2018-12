Entrepreneuriat jeunes : les activités de l’Alliance des jeunes entrepreneurs de Guinée lancées

Dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat jeunes en République de Guinée, l’alliance des jeunes entrepreneurs de guinée(AJEG), a procédé au lancement officiel de ses activités, ce samedi dans un complexe hôtelier de la place avec le thème : “les jeunes entrepreneurs avec le président de la république pour réussir la lutte contre la pauvreté et le chômage“.

Cette alliance qui s’est fixée pour objectif d’appuyer le président Alpha Condé dans la réalisation de ses projets de développement regroupe en son sein 114 entreprises avec des chefs d’entreprises qui ont d’expériences dans les domaines respectifs : la construction ; l’assainissement, le nettoyage, la sécurité, la communication audio-visuelle ; l’immobilier, le transport ; l’agriculture ; l’élevage et bref tous les domaines de la vie économique.

Dans son allocution, Hassatou Bah, porte-parole du jour de l’AJEG, a rappelé :” nous jeunes entrepreneurs, nous sommes conscients des efforts consentis par le chef de l’Etat et son gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est dans cette logique, que nous nous engageons à appuyer et accompagner le président, son gouvernement et les partenaires pour le bien-être des Guinéens et le développement”.

Notre plan d’action 2019-2020 s’inspire du discours programme du professeur, président Alpha Condé, ajoute-t-elle.

Par ailleurs, elle a indiqué que » pour réussir sa mission, l’AJEG s’est fixée comme objectif de développer un centre d’intérêt et une synergie entre jeunes entrepreneurs pour le développement et la sécurité de leurs affaires; promouvoir entrepreneuriat et l’emploi jeune; agir en meilleur organe d’appui pour le pouvoir public et partenaires dans la réalisation des activités, projets et programmes de développement; faciliter l’adhésion et l’implication des populations aux programmes et projets de développement initiés par les autorités et partenaires; stimuler la participation des citoyens à la gouvernance depuis la base et enfin contribuer à la protection de l’environnement ». Annonçant élargir son réseau de jeunes entrepreneurs à plus de 500 entreprises, d’ici juin 2019, avec adhérentes et des antennes relais dans toutes les préfectures de la Guinée et les cinq communes de Conakry.

Au nom du président de la république, Alpha Condé, le ministre en charge des investissements et du partenariat public -privé, Gabriel Curtis, a salué cette initiative des jeunes, tout en annonçant que l’année 2019, le gouvernement s’est fixé l’objectif de s’investir beaucoup dans l’investissement public avec 30%.

” Nous allons avoir plus de 9000 milliards de francs guinéens qui vont être investis en 2019 dans l’investissement public. La nouveauté pour vraiment que cela se fasse ressentir partout, c’est-à-dire l’investissement va être localisé“.

A rappeler, qu’au cours de cette cérémonie de lancement officiel des activités de l’AJEG, qui a connu la présence de certains membres du gouvernement et des partenaires au développement, une convention de partenariat a été signée entre ladite Alliance à travers son coordinateur général, Mohamed Mougnè Camara et l’organisation internationale pour le développement économique(OIDE).

Elisa Camara

