Entrepreneuriat : le ministre Lansana Bea Diallo lance la formation de 40 jeunes

Pour amener les jeunes guinéens vers leurs potentiels, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo, a procédé au lancement des activités d’une formation de 40 jeunes en entrepreneuriat et sports sur le thème: » ouvrir le champ des possibles » ce lundi 16 mai, à Conakry. En collaboration avec le cabinet belge international Professors Without Borders.

Cette formation qui a été lancée dans une salle de Boxe à Coleah regroupe des jeunes porteurs de projets et des universitaires. Et, elle se déroulera du 16 au 21 mai. « C’est une formation assez particulière parce qu’on fait le lien entre le monde du sport. Donc, l’état d’esprit d’un sportif et celui qui a envie d’entreprendre. L’objectif aujourd’hui c’est d’amener les jeunes vers leurs potentiels et de montrer effectivement comment est-ce qu’on peut les orienter à travers notamment: l’outil du sport. Ils sont 20 jeunes porteurs de projets et 20 jeunes qui viennent des universités. C’est une formation d’une semaine » a expliqué, le ministre de la Jeunesse et des sports, Lansana Bea Diallo.

Consultante en entrepreneuriat et formatrice dans le cadre de ladite formation, Nadine Minanpala de rappeler : « c’est une formation qui se soldera par une cérémonie où 40 jeunes auront la possibilité de présenter un projet professionnel. On va proposer une méthodologie 350 degrés où ces 40 jeunes vont découvrir tous les aspects de la création d’un projet d’entreprise. Alors une des spécificités de cette semaine est que le projet entrepreneuriat portera surtout sur comment réfléchir sur un projet impact sociétal. Et, donc un projet soit en phase avec les besoins de l’environnement guinéen ».

